Украинцам разрешили перепланировку помещений без разрешения. , Экономика

Правительство внесло изменения в Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов

Кабинет министров принял постановление, которое вносит изменения в Перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно изменениям, все жилые и нежилые здания и помещения в них (СС1, СС2, СС3) можно перепланировать без разрешения.

Изменения в Перечень вступили в силу 23 марта.

В Минрегионе отмечают, что благодаря этим и другим дерегуляционным изменениям в строительной отрасли Украина сможет подняться в рейтинге Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство».

Сейчас Украина — одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге — 71 место. А по показателю «Получение разрешений на строительство» за два года Украина поднялась с 140 на 30-е место.

По подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь около $600 млн в экономику страны.

Ранее сообщалось, что в жилых домах выше 3 этажей запретили размещать газовые котлы. Минрегион предложил разрешить в многокомнатных квартирах проектировать так называемые кухни-ниши.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник