Украинцам рассказали, как за неделю изменится курс доллара — World News

Доллар

В ближайшую неделю курс доллара США к гривне может незначительно упасть.

Об этом «РБК-Украина» рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке через неделю может составить 26,5 грн./дол, а наличный доллар в украинских банках может быть на уровне 26,4/26,6 грн.

Иосуб отметил, что за прошедшую неделю курс доллара США к гривне на различных сегментах рынка валют изменился несущественно и разнонаправленно.

С пятницы по пятницу, с 24 сентября по 1 октября, официальный курс доллара Нацбанка увеличился с 26,53 до 26,62 грн.

«УкрДилинг» сообщает, что спрос и предложение доллара на межбанковском валютном рынке за этот период снизился – с 26,72 до 26,61 грн. и с 26,74 до 26,63 грн. соответственно.

Средний курс приобретения/продажи доллара в украинских банковских учреждениях за неделю упал с 26,59/26,79 до 26,52/26,69 грн.

Источник: Хвыля.

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