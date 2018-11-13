Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз

Сегодня, 15:37

Просмотров: …

Стоимость евровалюты останется прежней или даже снизится, считает финансовый аналитик



Автор фото: Анатолий Бойко, «Сегодня»

Курс гривни активно укреплялся на прошлой неделе относительно всех мировых валют. Такое мнение озвучил аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.





«В рамках недели мы видим улучшения позиций национальной валюты в среднем на 30 копеек. Содействие в этом процессе оказало снижение доллара на мировых рынках. В рамках недели межбанковский курс курс гривни демонстрирует рост на 20 копеек, наличная гривня с 28,15 просела до 28,01 грн/долл. Официальный курс укрепился на 11 копеек», – отметил Пархоменко.





Однако, по прогнозу эксперта, теперь темпы падения доллара снизятся, а к концу ноября курс может вернуться к 28 грн/долл.





«Важно добавить, что общее движение не будет столь продолжительным и уже к концу месяца гривня вернется выше отметки в 28 грн/долл. За последние сессии доллар активно растет на фоне улучшения экономической ситуации в США и улучшения ожиданий относительно дальнейшего увеличения процентной ставки в США уже в декабре», – считает Пархоменко.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс евро, как пояснил аналитик, снижается на фоне неопределенности по Brexit.





«В связи с этим гривня в рамках следующей недели не изменится по отношению к евро, а при более оптимистических прогнозах – даже укрепится до 31 грн/евро», – прогнозирует эксперт.





Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний поделился с сайтом «Сегодня» прогнозом, согласно которому курс гривни до конца 2018 года будет стабильным. По словам специалиста, проседание стоимости основных мировых валют к гривне отчасти можно объяснить притоком долларов и евро в Украину от отечественных экспортеров.

Ранее в Нацбанке Украины заверили, что речи о курсе 40 грн за доллар в ближней и среднесрочной перспективах не идет, отказались «подтягивать» курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.

Вы сейчас просматриваете новость «Украинцам грозит рост курса доллара: эксперт озвучил прогноз». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»





Источник