Украинскому «шпрехенфюреру» припомнили его работу на Януковича: EADaily

Украинский уполномоченный по защите государственного языка (в народе «шпрехенфюрер») Тарас Креминь в последнее врем стал объектом непрекращающихся скандальных разоблачений в социальных сетях.

Практически все они непосредственно связаны с его нынешней деятельностью на посту официального «защитника мовы».

Все дело в том, что Креминь (как почти все другие украинские политики) далеко не всегда придерживался «укропатритических» взглядов, которые активно распространяет в настоящее время.

Даже если не принимать во внимание советское детство и начало трудовой деятельности 43-летнего Тараса Дмитриевича, то все равно оказывается, что за ним немало «грехов» и в относительно недавнем прошлом.

Так, например, широкой огласке был предан факт того, что нынешний «шпрехенфюрер» в домайданной Украине был активным сторонником «пророссийского» президента Виктора Януковича.

Выяснилось, что он был представителем Януковича на президентских выборах 2010 года в Территориальном избирательном округе № 129, который включал в себя Центральный и Заводской районы города Николаева. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии Украины.

Понятно, что в те времена, никакого желания «защищать мову» Креминь не проявлял. А как раз наоборот — поддерживал тезис Януковича о двуязычной Украине, который и привел последнего к власти.

Резкие перемены в самосознании Тараса Дмитриевича произошли в годы президентства Петра Порошенко. Именно тогда он вдруг понял, каким должен быть настоящий украинец.

Поэтому он и вошел в группу соавторов законопроекта о языковой политике, который еще называют законом о тотальной украинизации. Данный законодательный акт предусматривает переход на государственный язык всей публичной сферы — от обслуживания до фильмов на ТВ.

Вполне возможно, что Креминю и не стали бы припоминать «постыдное» прошлое. В конце концов, самому Порошенко никто особо не припоминает, что он был министром при том же Януковиче.

Камни полетели в «шпрехенфюрера» лишь после того, как он понаделал целую кучу совершенно отвязных заявлений. Ну например, в апреле он заявил о том, что гимн Одессы является противозаконным, так как это песня на русском языке.

Еще Креминь активно выступал за закрытие телеканалов, которые не хотят отказываться от русского языка, и всем русскоязычным согражданам порекомендовал покинуть Украину.

Тарас Дмитриевич вообще является настоящим кладезем «мудрости», и своими изречениями порой затмевает признанного «авторитета» косноязычия Виталия Кличко.

Так, в ноябре 2020-го Кремень просто ошарашил всю Украину, возмутившись, что глухонемые украинцы изъясняются на «русском языке жестов».

В «патриотическом» угаре он потребовал, чтобы школы для детей с нарушениями слуха и речи были обеспечены учебниками на украинском. Правда, «шпрехенфюрер» так и не объяснил, чем жесты «на русском языке» отличаются от жестов «на державной мове».

Как сообщало EADaily, в итоге заявления Креминя стало откровенно раздражать даже самых лояльных сторонников киевского режима. Среди них оказался даже советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.