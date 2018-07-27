Украинского нардепа разыграли от имени Усика

Нардеп Виталий Куприй сообщил, что после его слов про абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика получил звонок от человека, который представился его именем

О розыгрыше нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Интересно вращается скандал вокруг Усика. Получил звонок от человека, который представился Усиком. Не проверял, кто это, но голос похож. Началось с претензии мне, что я занял в Фейсбуке острую позицию. Я объяснил, что обвинил его в отсутствии патриотизма, потому что он не признает Крым украинским, ездит туда, к оккупантам. Потом сообщил, что у меня тоже есть там семья, но не езжу туда. По с*ачу в ФБ предложил сделать просто — он дает мне ответ на открытое письмо, я его публикую, и мы останавливаем процесс обсуждения. Дальше уже общество даст оценку», — написал он.

«Спросил, знает ли он Шария, потому что без согласования с Кремлем он ничего не пишет. А тут целую программу про меня выдал и крутит ее на YouTube. Собеседник сказал, что не знает. Тут у меня закралось сомнение, что это Усик. Так как, по словам Шария, он с ним встречался в Москве. Все же я хотел убедиться и спросил — мы договорились, что он даст ответ на мое письмо? А сегодня получил на электронную почту письмо якобы от Усика такого содержания, как на скрине. Тут я окончательно понял, что это разводняк. Чемпион никогда не будет угрожать таким образом», — добавил он.

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