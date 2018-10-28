Украинское агентство Banda получило награду «Агентство года» от премии Red Dot

26 Октября, 2018 23:07

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Украинское агентство Banda получило награду «Агентство года» от премии Red Dot. Об этом AIN.UA сообщил сооснователь агентства Павел Вржещ.

«Агентство года» — ежегодная награда в рамках премии Red Dot, которая вручается одной компании за выдающиеся успехи в сфере дизайна. В разные годы награду получали BBDO, Leo Burnett Deutschland, beetroot и другие.

О такой победе мы даже и не мечтали. Получить просто награду Red Dot — это уже большое достижение. Получить их больше всех в мире и стать агентством года — это просто невероятно. В общем, в это сложно поверить, и нам самим нужно время, чтобы это осознать. Мы видим, как стремительно развивается последние годы креативная индустрия в Украине. Мы очень рады наблюдать, как быстро растут люди в агентстве, как они все лучше и лучше решают сложные задачи. И как клиенты в Украине становятся все более смелыми и требовательными к уровню дизайна.

Наша большая цель — сделать креативность значимой в Украине. Мы верим, что чем больше компаний, организаций, госорганов будут использовать творческие решения, тем больших результатов они достигнут. И тогда экономика Украины начнет стремительно расти. Мы же, украинцы, невероятно талантливы, и это то, что мы можем сегодня смело продемонстрировать всему миру.

— Павел Вржещ

Победителю вручается переходящий кубок. К тому же, на выставке дизайна в рамках Red Dot Banda будет посвящена отдельная зона. «Мы на ней поставим караоке и можно будет петь украинские песни :)», — говорит Вржещ.

В этом году сразу семь проектов Banda получили Red Dot, среди которых — брендинг Ukraine Now, ребрендинг OKKO, Comfy и другие.

Ранее AIN.UA сообщал, что Минэкономразвития представил новый экспортный бренд Украины на базе UkraineNow.

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