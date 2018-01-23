Украинский стартап ARbrowser нашел способ, как "пощупать" товар в интернете

С развитием интернета и электронной коммерции вопрос потенциальных клиентов «а что я покупаю?» будет становиться только острее. Решение, которое создал Украинский стартап ARbrowser, поможет решить эту проблему. Сама же компания меньше чем через неделю после запуска привлекла инвестиции, получив от рынка «оценку» в несколько сотен тысяч долларов.

С дополненной реальностью (Augmented Reality, AR) человечество широко познакомилось благодаря суперпопулярной игре Pokemon Go. На экране смартфонов, кроме реальных объектов и субъектов, появились монстры, «наложенные» с помощью AR. Игрушка принесла своим создателям сотни миллионов долларов.

Серьезные игроки тоже обратили внимание на новую технологию. Apple открыл сторонним разработчикам возможность создавать и продавать для iOS-устройств программное обеспечение на основе дополненной реальности (ARkit). За «яблочной» корпорацией подтянулся и Google (ARcore).

Вполне ожидаемо электронная коммерция оказалась в первых рядах среди тех, кто взялся осваивать дополненную реальность. Онлайн-шопинг, при всех неоспоримых преимуществах, имеет один большой недостаток – в виртуальном пространстве невозможно «покрутить в руках» товар, который пришелся по душе.

Исследование Baymard Institute свидетельствует, что при выборе товара в интернете половина (46%) покупателей стремятся получить представление об истинных размерах покупки. И более четверти из них (28%) ошибаются в своих представлениях.

Исследователи из компании Statista подсчитали, что рынок дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности будет развиваться. В 2016 году он достиг $6,1 млрд, а по итогам прошлого года он вырос почти вдвое – до $11,4 млрд. Уже через несколько лет, в 2020-м доходы этой новой отрасли превысят $143 млрд, а по итогам 2021 – дорастут до $215 млрд.

Так как люди не понимают истинных размеров товаров при покупке в интернете, часть из них отказываются от онлайн-покупок. А бизнес, соответственно, теряет деньги, рассказал НВ основатель ARbrowser Антон Потиха. «При покупке мебели, техники, люстр люди хотят посмотреть, как они будут выглядеть у них дома», – рассказал он, откуда взялась идея стартапа.

В 2016 году его команда «размышляла над несколькими идеями». Среди них: голограммы, online стриминговые 360 камеры, которые можно носить на себе, дроны, которые могли бы показывать видео виртуальной реальности (VR). В то время Apple начал активно скупать стартапы, связанные с разработкой технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR). Украинцев это натолкнуло на мысль, что скоро появится какое-то подобное решение от Apple. Они начали изучать, что такое дополненная реальность. «Информации два года назад было крайне мало, но как только мы копнули – сразу посыпались идеи, мы несколько месяцев только выбирали наиболее удачную», – отметил Потиха.

После того с наиболее удачной он с командой «пошел на рынок» собирать обратную связь. Получив различные отзывы, ребята сели за разработку – весь процесс занял большее полугода.

Что такое ARbrowser

Это первая в Украине платформа, которая предоставляет сервис для продажи и промо товаров в дополненной реальности. Клиенты ARbrowser – это online и offline магазины мебели, бытовой техники, ювелирных украшений и т.д. По словам Потихи, это все те, кто хотят показать клиентам свои товары в дополненной реальности в их актуальном размере.

Платформа позволяет загрузить 3D-модели товара, адаптировав их для AR. После этого они будут доступны для просмотра с помощью мобильного приложения клиента. Если же у компании нет своей программы для смартфонов, то он самостоятельно, за пять минут сможет создать приложение на нашей платформе ARbrowser. Далее он автоматически попадает в AppStore и Google Play, готовый к скачиванию покупателями. Или в уже существующие программы можно интегрировать функционал ARbrowser, и они будут работать с дополненной реальностью.

Где деньги в дополненной реальности

Бизнес-модель ARbrowser основана на ежемесячной оплате за использование платформы. Стоимость зависит от количества загруженных в дополненную реальность товаров. А также от того, использует ли клиент приложение, созданной на платформе или нет, отметил Антон Потиха.

Он заверил, что в основанном им сервисе «демократичные цены и доступные для любого размера бизнеса». Самый дешевый пакет для теста стоит $10 в месяц. В него входит размещение пяти товаров. Если же потребуется приложение, то ежемесячная стоимость составит $110. С помощью ARbrowser можно будет увеличить продажи минимум на 20%, поделился оценками экспертов Потиха.

Дополненная реальность позволяет «менять» интерьер, как вам захочется

ARbrowser вышел на рынок 15 января 2018 года, но в компании уже есть более 18 клиентов – крупных компаний-производителей и продавцов мебели. В частности, это HIS.ua, Sophie Decor, импортеры, большой ритейлер бытовой техники, служба доставки пиццы Pizza House. Вскоре в их мобильных приложениях клиенты получат дополнительные удобства при покупках.

Новые технологии – новые рынки

По его словам, рынка по продаже и промо товаров через дополненную реальность нет. А вот емкость рынка в Украине, на который и претендует ARbrowser – более $1,5 млрд. Из этого объема основатель стартапа выделил рынок мебели, который в нашей стране превысил $500 млн в 2017 году. Зато рынок мебели в Европе, куда ARbrowser намерена выйти в 2018 году, составляет более $60 млрд в год.

Для выхода на рынки Европы и США – есть такие планы у ARbrowser – команда будет искать дополнительные инвестиции. До этого времени денег со стороны не привлекали, «работали бесплатно за свои», отметил Потиха. По его словам, для международной экспансии придется увеличить команду. «Уже сейчас мы видим, что нужны еще талантливые и трудолюбивые руки», – подчеркнул основатель ARbrowser.

По его словам, сейчас стартап ожидает громкий выход на рынок очков дополненной реальности. Он с командой верит, что это следующая платформа, которая откроет такие же широкие возможности, как в свое время смартфон. «И мы готовимся, но не могу сказать пока, как, потому что работаем над прототипом», – рассказал Антон Потиха.

По его словам, ARbrowser меньше чем через неделю после своего запуска привлек внимание инвесторов. Украинский акселератор IoT Hub заинтересовался этим решением. Стороны обнародовали размер инвестиций, но отметили, что в результате сделки оценка стартапа составила «сотни тысяч долларов».

Он отметил, что аналогов ARbrowser нет ни в мире, ни в Украине. За исключением австрийского сервиса Roomle, который работает только с продавцами мебели. Этот стартап уже привлек более миллиона евро инвестиций, подчеркнул Потиха. Украинский стартап ARbrowser, кроме мебели, еще предоставляет возможность покупателям почувствовать настоящие размеры техники, декора, ковров, украшений.

Редакции НВ удалось найти несколько приложений на AppStore. Здесь не обошлось без гиганта торговли родом из Швеции – IKEA Place. Программа позволяет выбрать кресла, диваны, журнальные столики и «поставить» их в квартире там, где захочет клиент. Единственное условие – место, где будут «стоять» мебель из IKEA, должно быть пустым.

Housecraft не ограничивается ассортиментом и пространством – программа позволяет перекраивать интерьер комнат так, как заблагорассудится. Правда, в отличие от IKEA Place, в Housecraft нет кнопки «купить».

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