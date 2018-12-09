Украинский президент подался в американскую журналистику — Военное обозрение

В американском издании «The New York Times» был опубликован материал за авторством ни много ни мало президента Украины Петра Порошенко, что сразу подняло вопросы.

Громкое название статьи: «Путин должен быть наказан», учитывая аудиторию издания, а также его автора, звучит скорее не как утверждение, а как просьба или просто… попрошайничество. Впрочем, подобная активность наблюдается со стороны Украины почти 5 лет. То денег не хватает, то оружия и, что самое интересное, причина не меняется, все только ради «борьбы с агрессором».

Начал Петр Алексеевич очень высокопарно, со лжи: «В 2014 году, впервые за семь десятилетий государство решило изменить карту Европы путем военной агрессии».

И дело даже не в том, что военной агрессией он решил назвать нежелание крымчан жить под властью пришедших в результате государственного переворота олигархов, а по причине слабой памяти.

Совсем недавно (в исторической перспективе) весь мир наблюдал, как карта Европы перекраивалась НАТО во главе с США. Было это всего 20 лет назад. Именно тогда перестало существовать государство Югославия, а Белград утюжился «несущими мир и демократию» бомбами и ракетами. Не важно, что в Крыму не прозвучало практически ни единого выстрела, главное — уверенно назвать это «военной агрессией». Ну да ладно, подумаешь, соврал дважды в первом же предложении, посмотрим, что будет дальше.

Далее Порошенко хвастается тем, как «весь мир» осудил Россию и ввел экономические санкции, на что «Москве пришлось разработать новый штурм: 12-мильный мост между материковой частью России и Крымом».

Хотелось бы напомнить, что решение о строительства Крымского моста было принято 19 марта 2014 года, задолго до того, как были введены экономические санкции против России. Более того, было вполне логично предположить, что новая украинская власть попытается экономически заблокировать Крымский полуостров. Весьма интересный способ вернуть расположение крымчан: попытаться заморить их голодом, прекратив грузовое и железнодорожное транспортное сообщение и товарооборот. И эти люди рассказывают о «голодоморе» в 30-х годах?

Таким образом, Порошенко плавно подводит читателя к «причинам» введения военного положения. «Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает ползучую аннексию нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина в одиночку не смогла противостоять российской военной авантюре. Но сегодня наша решимость сильна, и мы готовы противостоять России. Вот почему я ввел временное военное положение на украинской территории возле российской границы, чтобы мы могли мобилизоваться и защитить нашу страну, если Россия осмелится усилить свою агрессию», — пишет украинский лидер.

Что же изменилось за четыре года, если раньше Украина не могла «противостоять российской военной авантюре», а «сегодня решимость сильна», и они «готовы противостоять России»? С кем же воевал Петр Алексеевич все эти годы? Зачем демонстрировал российские паспорта и куски автобуса? С какой целью позорилась украинская делегация во время выступления Путина в ООН? Не связано ли это с предстоящими президентскими выборами на Украине и стремительно падающим рейтингом Порошенко? Вопросов возникает больше, чем ясности в его материале.

После весьма странных пояснений украинский лидер решает перейти к первой «попрошайке», а именно заявляет о «необходимости дальнейшей поддержки международного сообщества в виде дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение».

И снова возникает масса вопросов: в чем необходимость этой «поддержки» конкретно для Украины? Может, в результате новых санкций Крым решит вернуться под крыло Киева? Или украинские производители товаров потеснят российских коллег с мирового рынка сбыта, от чего экономика Украины взлетит до невиданных ранее высот? Очень маловероятно, самой логичной причиной подобной просьбы можно назвать типичное «шобы москалям хуже было».

Далее «американский журналист» жалуется на то, что инцидент в Керченском проливе «не был единичным». Логично возникает очередной вопрос: что он имеет в виду? Порошенко подразумевает вовсе не предотвращение российскими пограничниками нарушения государственной границы, а «нарушение международных правил судоходства».

«Этим летом Россия подняла напряженность, регулярно останавливая торговые суда, предназначенные для украинских портов», — жалуется Порошенко. При этом он почему-то не рассказывает о том, как орды украинских экспертов и политиков открыто призывали взорвать Крымский мост после его открытия в мае 2018 года. Обеспечение безопасности в Керченском проливе явно не устраивает Киев, ведь досмотр судов, проходящих через арку моста, вовсе не финансовыми издержками заставляет нервировать украинских политиков, а отсутствием возможности скрытно перебросить военную технику в Бердянск и Мариуполь.

«Россия ведет экономическую войну, стараясь постепенно задушить наши экспортные рынки. Рабочие места были потеряны, продукты питания тратятся впустую, а товары, предназначенные для Европы и Ближнего Востока, задерживаются», — негодует Порошенко. Казалось бы, какая трагическая картина, если не учитывать один маленький факт.

В акватории Азовского моря Украина располагает всего тремя морскими портами — Геническом, Бердянском и Мариуполем, при этом Киев контролирует всего 15 портов. Более того, 60% грузооборота украинских морских торговых портов приходится на долю Одесского, Ильичевского и Южного морских портов, вход и выход из которых не требует прохода через Керченский пролив ввиду их географического расположения. Путем несложных математических вычислений становится ясно, что на Азовское море приходится лишь 10% (если разделить оставшийся грузооборот в равных частях среди остальных портов). Даже если предположить, что Россия полностью перекроет Азовское море, это вряд ли станет причиной краха украинской экономики, как пытается это представить Порошенко.

«Россия поставила ситуацию в тупик 25 ноября, когда украинские военно-морские катера попытались легально и мирно пробраться из украинского порта Одессы в украинский порт Мариуполь», — не унимается украинский лидер.

Демонстративно проигнорировать подачу заявки на проход через Керчь-Еникальский канал – это, по мнению Порошенко, легально. Направить артиллерийские орудия в сторону сторожевых кораблей береговой охраны России, что является нарушением мирного прохода согласно конвенции ООН по морскому праву, но, видимо, не в реальности Петра Алексеевича.

«Позвольте мне прояснить, что, несмотря на типичные попытки России исказить правду, украинские корабли никогда не нападали на военно-морской флот России, никогда не открывали огонь, несмотря на то, что их таранили и подвергали обстрелу из орудий снарядами и захватили во время плавания домой в международных водах», — продолжает Порошенко. Вот здесь хотелось бы отметить, что Россия никогда и не заявляла о том, что украинские корабли напали на ее военно-морской флот, и тем более о применении оружия.

Перечислим действия Украины, которые можно с уверенностью назвать провокационными. Во-первых, нарушение государственной границы Российской Федерации. Во-вторых, игнорирование требований пограничников. В-третьих, направление расчехленных орудий в сторону сторожевых кораблей береговой охраны. В-четвертых, игнорирование предупредительного огня со стороны России. В-пятых, попытки скрыться после применения оружия на поражение.

Таким образом, украинские моряки выполнили поставленную задачу ценой собственной свободы и здоровья, но не на «отлично». Вероятно, для инициаторов провокации было бы выгоднее, если бы украинские катера затонули в нейтральных водах, именно такой сценарий планировался изначально. Несложно догадаться, что в этом случае давление на Россию было бы многократно сильнее. Впрочем, сочинение Петра Порошенко больше соответствует именно этому сценарию.

Все-таки есть в этой статье правдивое предложение: «Москва даже не пытается обмануть мир на этот раз». Честно признаться, сложно было поверить, что это написал сам Порошенко. Действительно, на этот раз провокация настолько очевидна, что даже гречка, пропаренная в «Новичке» или обмазанная им же дверная ручка, не кажутся таким невероятным бредом.

А дальше снова ложь — о том, как «сотни судов заблокированы в Азовском море». Чтобы это понять в век информационных технологий, достаточно изучить морской трафик в режиме реального времени.

Петр Алексеевич не брезгует и подменой понятий: «Эти недавние события имеют прямое отношение к безопасности всего НАТО. У России сейчас большое количество военных кораблей в Черном море, что означает, что она может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции».

Нет не имеют, если НАТО хватит ума не нагнетать обстановку у российских границ, а у России это количество кораблей было всегда, даже когда Крым был де-юре украинский.

И снова «старая песня о главном», мол, «цель России — вернуть эпоху, когда собственность и земля захватывались силой. Она начинается с Украины и продолжится на запад, насколько позволит демократический мир».

Параллельная вселенная Порошенко не имеет ничего общего с реальностью. В ней этот писатель-фантаст описывает, как Украина сдерживает российскую армию в продвижении на Запад. Подобными эпитетами легче подвести к основной цели своей писанины – призывы Запада к действию.

«В условиях оккупации Крыма и Донбасса наша общая задача — не допустить, чтобы Россия пролила свою агрессию на Азовское море. И «азовский пакет санкций» против России был бы наименьшим ответом, который мир должен ответить на этот раз. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить», — подытожил Порошенко.

Наконец, стало очевидно, ради чего была разыграна вся эта клоунада с украинскими моряками. Ради новых экономических санкций против России.

Более того, весь мир увидит, какой Петр Алексеевич милосердный. Он же выбрал «меньшее» из зол — «азовский пакет санкций». Сколько всего было этих пакетов, которые были введены до окончания расследований: «олимпиадо-гейский», «крымооккупационный», «боингомалазийский», «солсберецкий» и прочие!..

После прочтения статьи в американском издании возникает ещё один вопрос, пожалуй, главный. Почему она размещена на страницах «The New York Times»? Причин тому несколько.

Во-первых, это издание англоязычное и направлено прежде всего на американцев и британцев, а потому никто из читателей не заметит то количество лжи, которое в ней содержится.

Во-вторых, Запад тем самым демонстрирует, что введение санкций против России — это не его инициатива, а просьба президента «бедной страны, страдающей от военного агрессора».

В-третьих, это попытка поднять рейтинг Порошенко: мол, президент настолько крутой, что его печатают в штатовских СМИ!

И в-четвёртых. Если его не переизберут, он сможет наняться репортёром в «Нью-Йорк таймс»!

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