Украинский политзаключенный Костенко вышел на свободу (ФОТО)

Украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк

Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин, передает «ДС» со ссылкой на Громадське.

«Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии — Артур Абашев и я», — сказал Шадрин.

Освобожденный политзаключенный Александр Костенко у ворот колонии (слева)

Кроме того, он уточнил, что Костенко через Москву поедет в Киев.

В то же время, советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина отметила, что консул Украины пока не сообщал информации о Костенко, хотя этим вопросом занимаются.

«Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить или 3 или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информацию», — сказала она.

Напомним, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе неизвестными людьми, оказавшимися сотрудниками ФСБ. Позже они сказали, что это было не похищение, а задержание. На следующий день оперативники ФСБ заставили Костенко написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника «Беркута» камень, от удара которого у того остался синяк на предплечье.

После этого Александр Костенко был признан виновным в нарушении п. «б» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ и приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима. 26 августа «Верховный суд Крыма» изменил срок наказания на 3 года 11 месяцев, исключив из обвинения после апелляции пункт о ношении и приобретении основных частей оружия. Во время пыток у Костенко была сломана рука, после чего он не получал достаточного лечения.

Срок украинский политзаключенный Костенко отбывает в российской колонии в Кирово-Чепецке Кировской области. Там он также не получал достаточного лечения. Как сообщалось, из-за отсутствия операции он рискует потерять сломанную работниками ФСБ руку, она начала «усыхать».

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