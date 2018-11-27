Украинский политолог: Логика введения военного положения на Украине «проста как пять копеек» — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

Украинский политолог Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики — о причинах введения военного положения на Украине.

Логика введения военного положения в 10 областях Украины, по мнению политолога, проста как пять копеек. Он считает, что недаром выбраны прежде всего приграничные области с РФ, ведь нетрудно предугадать, что для РФ такое положение потенциальная угроза для российской границы.

«Потому начнут перемещение и наращивание группировки своих ВС по всему периметру украино-российской границы. Такой ход событий позволит Порошенко заявить, что данные украинской разведки о готовящейся масштабной сухопутной операции Москвы находят свое подтверждение и были спланированы не вследствие конфликта в Керченском проливе, а задолго до него. А он лишь отреагировал введением ВП… Со всеми вытекающими для выборов, как президентских так и парламентских», — пишет в faceebook Песецкий.

Впоследствии окончательно рухнет экономика Украины, народ еще активнее побежит из страны.

Для политолога очевидно, что масштабный военный конфликт с РФ безусловно обернется для ВСУ поражением. «Силы не равны и мощь армий не сопоставима. Однако в политическом плане это развяжет руки Западу для окончательного удушения российской экономики. Ну а Петр Алексеевич удалится из страны в роли «президента в изгнании», а не подследственного НАБУ», — резюмирует Песецкий.

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