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Украинский нардеп во второй раз стал отцом (ФОТО)

Политика 30 Июл 2018
Украинский нардеп во второй раз стал отцом (ФОТО)
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Скандальный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко снова стал отцом: супруга политика Ольга родила ему второго сына

Радостной новостью нардеп поделился на своей странице в Facebook, опубликовав первое фото из роддома, передает «ДС».

«Один из самых счастливых дней в моей жизни! Сын, расти большим, сильным и здоровым. Уверен, у тебя все будет хорошо», — подписал Гончаренко фото, на котором запечатлен с малышом на руках.

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