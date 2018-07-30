Украинский нардеп во второй раз стал отцом (ФОТО)

Скандальный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко снова стал отцом: супруга политика Ольга родила ему второго сына

Радостной новостью нардеп поделился на своей странице в Facebook, опубликовав первое фото из роддома, передает «ДС».

«Один из самых счастливых дней в моей жизни! Сын, расти большим, сильным и здоровым. Уверен, у тебя все будет хорошо», — подписал Гончаренко фото, на котором запечатлен с малышом на руках.

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