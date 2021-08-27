Украинский клуб аграрного бизнеса приглашает представителей агробизнеса на XII Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM)

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство UCABevent приглашают агропроизводителей на XII Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM), которая состоится 9 сентября 2021 года в селе Александровка Бориспольского района Киевской области (ул. Соборная, 59, Terminal Z).
LFM — это единственная бизнес-конференция в Европе, которая полностью охватывает все аспекты управления аграрным бизнесом. Мероприятие объединяет топовых агропроизводителей, представителей ресурсных и сервисных компаний, инновационных стартапов и ведущих инвесторов для обмена опытом, презентации передовых разработок и нетворкинг в широком кругу профессионалов.
Участники конференции получат возможность послушать опыт украинских и мировых экспертов, получить практические советы и кейсы от представителей успешных компаний, обсудить эффективные инструменты, тенденции и обменяться опытом.
Также LFM — это широкие возможности для нетворкинга, ведь в конференции примут участие более 500 специалистов агробизнеса, ведущие мировые спикеры — признанные профессионалы в своих направлениях.
В этом году участники конференции обсудят наиболее актуальный контент, а именно «горячие» проблемы агробизнеса и основные тенденции.
В частности, будут рассмотрены такие вопросы, как:
• Мировая экономика в постковидную эпоху: бум инвестиций или очередное падение?
• ТОП-тренды потребления.
• Разумное фермерство, что повышает прибыльность агробизнеса.
• Carbon farming в Европе и Украине.
• 70 дней действующем рынке земли в Украине. Первые победы и «набитые шишки».
В рамках конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» также состоится награждение победителей премии Агро Champions 2021. Конкурс организует издание AgroPortal совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» уже третий год подряд для определения топовых специалистов аграрного рынка.
Подробная информация о мероприятии и регистрация по ссылке: https://bit.ly/3yaPUAw
Также по вопросам участия в событии обращайтесь по телефонам: (044) 298 00 91 | (066) 176 62 98 или электронной почте: [email protected]
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