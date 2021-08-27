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Украинский клуб аграрного бизнеса приглашает представителей агробизнеса на XII Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM)

Мировая экономика 27 Авг 2021
Украинский клуб аграрного бизнеса приглашает представителей агробизнеса на XII Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM)
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Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство UCABevent приглашают агропроизводителей на XII Международную конференцию «Эффективное управление агрокомпаниями» (LFM), которая состоится 9 сентября 2021 года в селе Александровка Бориспольского района Киевской области (ул. Соборная, 59, Terminal Z).

LFM — это единственная бизнес-конференция в Европе, которая полностью охватывает все аспекты управления аграрным бизнесом. Мероприятие объединяет топовых агропроизводителей, представителей ресурсных и сервисных компаний, инновационных стартапов и ведущих инвесторов для обмена опытом, презентации передовых разработок и нетворкинг в широком кругу профессионалов.

Участники конференции получат возможность послушать опыт украинских и мировых экспертов, получить практические советы и кейсы от представителей успешных компаний, обсудить эффективные инструменты, тенденции и обменяться опытом.

Также LFM — это широкие возможности для нетворкинга, ведь в конференции примут участие более 500 специалистов агробизнеса, ведущие мировые спикеры — признанные профессионалы в своих направлениях.

В этом году участники конференции обсудят наиболее актуальный контент, а именно «горячие» проблемы агробизнеса и основные тенденции.

В частности, будут рассмотрены такие вопросы, как:

Мировая экономика в постковидную эпоху: бум инвестиций или очередное падение?

• ТОП-тренды потребления.

• Разумное фермерство, что повышает прибыльность агробизнеса.

• Carbon farming в Европе и Украине.

• 70 дней действующем рынке земли в Украине. Первые победы и «набитые шишки».

В рамках конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» также состоится награждение победителей премии Агро Champions 2021. Конкурс организует издание AgroPortal совместно с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» уже третий год подряд для определения топовых специалистов аграрного рынка.

Подробная информация о мероприятии и регистрация по ссылке: https://bit.ly/3yaPUAw

Также по вопросам участия в событии обращайтесь по телефонам: (044) 298 00 91 | (066) 176 62 98 или электронной почте: [email protected]

С промокодом LFM21-Interfax наши читатели получат 20%-ю скидку на участие.

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — генеральный новостной партнер конференции!



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