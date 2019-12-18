Украинский генерал заявил об опасности нового Майдана



На Украине может пройти третий Майдан в случае, если власти страны примут скандальный закон о земле и об особом статусе Донбасса. Об этом заявил генерал-майор, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире портала «Politeka».

Принятие закона о земле и об особом статусе Донбасса может спровоцировать еще один Майдан, об этом говорят недавние столкновения протестующих с правоохранителями около здания Верховной Рады в Киеве. По словам Вовка, последующие такие столкновения могут стать «бомбой» для нового Майдана.

Основания думать об этом есть, учитывая, какие сложные вопросы рынок земли и особый статус Донбасса

— заявил генерал, добавив, что митингующие показали властям, что способны устроить массовые беспорядки в случае принятия скандальных законов.

Ранее сообщалось, что во вторник возле здания Верховной Рады прошли стычки между митингующими и силами правопорядка. Протестующие выступили против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во время стычки полицейских забросали камнями, пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан. Киевские правоохранители переведены на усиленный режим работы.

За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранителя — 17 полицейских и шесть гвардейцев. Двенадцать полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер — гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии

— заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.



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