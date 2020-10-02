Украинский феномен: экономика падает – продажи автомобилей растут

С приходом осени в Украине вырос спрос на новые авто: в сентябре наиболее популярными стали марки Toyota, Renault и Volkswagen.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром). В ссентябре украинцы приобрели и зарегистрировали 7,6 тыс. новых легковых автомобилей – это на 6% больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Относительно августа 2020-го реализация новых машин выросла на 9%.

Самой популярной маркой в прошлом месяце стала Toyota – 1353 машины, что на 28% больше, чем в сентябре прошлого года. Второе место занял Renault (994 авто), третье – Volkswagen (694 авто).

В топ-десятку также вошли Кіа (465 авто, на 25% меньше аналогичного периода 2019 года), Nissan (446 авто, +28%), Hyundai (410 шт, -14%), Skoda (404 шт), Ford (242 шт, +54%), Suzuki (237 шт, -6%) и Mazda (233 шт, +30%).

Бестселлером сентября стал кроссовер Toyota RAV4 – 542 зарегистрированных авто.

Всего за январь-сентябрь 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет около 60 тысяч новых легковых автомобилей – на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в прошлом году в Украине было продано 88,5 тысяч новых легковушек — рост на 8%. ЗР

Это сенсация: ЗАЗ начинает выпуск автомобилей Renault

Сколько на самом деле стоит Skoda Octavia? Наш эксперимент

Положительный заряд: настоящее и будущее электрокаров в Украине

Источник