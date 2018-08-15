Украинский эксперт Блинов: Власти ведут экономику Украины в никуда

Украина больше не может полагаться на кредиты Международного валютного фонда, помощь Всемирного банка и другие учреждения: пора самим решать свои экономические проблемы, проводить реформы. С такими заявлениями выступил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Фактически политик раскритиковал нынешнюю украинскую власть и лично президента Порошенко. При этом именно глава государства в 2016 году назначил Данилишина членом Совета НБУ, и прежде публичных трений в их отношениях не было.Позднее прозрение: Почему глава Совета Нацбанка Украины предал Порошенко

У себя в Facebook Данилишин написал, что кредиты МВФ для Украины не решат структурных проблем экономики, а думать нужно не о новом транше, а о прекращении деиндустриализации страны. Вкладывать деньги, уверен политик, нужно в станкостроение, авиакосмический комплекс и создание современной сельскохозяйственной техники.

Заявления Данилишина в интервью изданию Украина.Ру проанализировал киевский экономический эксперт Андрей Блинов. Попутно он рассказал об общем состоянии нынешней украинской экономики.

Два видения экономики Украины

— Не знаю, что конкретно подвигло главу совета Национального банка писать (пост) сейчас. Возможно, идут процессы, связанные с переговорами. Потому что говорят, что контакты между Киевом и Вашингтоном, штаб-квартирой МВФ, активно идут, обсуждаются различные варианты цен на газ и другие вопросы, чтобы осенью получить новый транш.

Но тот дискурс, который поднял Данилишин в своем посте, сегодня это — классика украинских экономических взаимоотношений. Действительно, как и во всем мире, идет достаточно серьезный диалог между сторонниками активной промышленной политики, протекционизма и сторонниками свободного рынка и дерегуляции.Долг платежом ужасен: США обрекают Украину на катастрофическую зиму

Сейчас значительное количество украинского истеблишмента, особенно после Майдана, молодые и не очень люди, которые отстаивают идеи свободного рынка и максимально свободной дерегуляции, особо никак не реагируют. Считают, что это процесс естественный, и где придут инвесторы, там пусть они и делают, но специально помогать, особенно государственным секторам экономики, связанным с сохранением среднего, тяжелого машиностроения, не является приоритетом государства. А приоритет государства — богатство людей, защита прав их собственности и их задача — создавать условия для общей среды. Создаем среду для инвестиций — и инвесторы должны прийти. Такая позиция.

Нефедов против Галасюка

— В своем посте Данилишин подчеркнул, что он скорее относится к приверженцам тех, кто оппонирует власти. И их немало. Основная линия противостояния проходит по яркой линии двух линий: заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, создатель системы Prozorro, он классический хипстер, бородатый либерал. И его часто обвиняют, что многие функции Минэкономики он не выполняет, может даже сознательно. А ему оппонирует глава комитета промышленной политики Верховной Рады Виктор Галасюк. И противостояние Галасюк-Нефедов в последнее два-три года является классикой украинской экономической и политической мысли.

Мне кажется, что Данилишин в очередной раз показал свою позицию, что он занимает сторону тех людей, кто считает, что необходим протекционизм, поддержка промышленности, необходимо не только создание условий. Недостаточно просто общих рыночных (условий), необходимо еще защищать. Плюс создание рабочих мест, производств, в том числе в сфере промышленности, которая в значительной мере мультиплицирует эффект на сектор услуг и другие сектора экономики.

Кто прав?

— Есть аспекты, в которых я поддерживал бы Данилишина и Галасюка, а есть те, где более прав Нефедов. Это вопрос дискуссии и экономических убеждений.

Большинство экономистов ассоциируют себя с классической или неоклассической экономикой, она как раз в значительной мере способствует развитию конкуренции. То, о чем говорят Данилишин, Галасюк и другие товарищи, больше говорит о так называемом кейнсианстве, том, что было в период выхода из большой депрессии в Америке: стимулирование различных государственных производств, строительство автомобильных дорог и так далее.

Я всегда был сторонником того, что Украине нужен комбинированный подход. Просто пустить все по свободному рынку и рассчитывать на то, что придут инвесторы — является утопией и я даже сказал бы ошибкой.

Дело в том, что, действительно, у Украины есть большая проблема с долгосрочными инвестициями, со средне- и долгосрочным планированием и с необходимостью и возможностью накапливания этих средств для инвестиций и вкладывания их в какие-то важнейшие стратегические проекты для решения задач будущего. Ну и в том числе для решения проблемы рабочих мест, привлечения рабочих рук.Дудчак: У экономики Украины нет шансов, только отсроченный конец

Классическими примерами является то же самое строительство автомобильных дорог что в США, что в Германии при Гитлере, что строительство различных больших проектов во времена Советских пятилеток.

Но дело в том, что это проекты, которые направлены не только на создание рабочих мест, что важно, конечно, чтобы из страны не уезжали массово, что сейчас происходит в Украине, но и возникают ведь еще важные моменты: развивается инфраструктура страны, которая должна отвечать каким-то задачам.

Инвесторы не пришли

— На этом уровне у нас есть проблема с планированием, есть проблема с межотраслевыми балансами. Потому что в украинской экономике в последние годы победил, я считаю, может и честный и очень либеральный, но простой подход. Не надо ничего считать. Невидимая рука рынка, как говорил Адам Смит и его последователи, все расставит по своим местам. Но эта невидимая рука рынка работает так, что в отдельных странах планеты, там, где люди ничуть не более трудолюбивы, люди живут богаче, экономике богаче, а страны передовые. А в каких-то экономики десятилетиями не могут выбраться из глубины депрессии и нищеты.

Здесь всегда стоит вопрос защиты рынков и инвестиций. Потому что если бы, например, сейчас дерегуляция и либерализация привела к тому, что инвесторы выстроились бы в очередь с миллиардами долларов в украинскую экономику, тогда зачем было бы поддерживать советские штаны? Если бы к нам пришли Ikea, электростанции нового типа, химические концерны… И они адаптировали бы советское — где это имеет экономический смысл. А где не имеет — они поставят новое, наймут людей, будут платить налоги, людям — зарплату. Все хорошо.

Но этого же не происходит. — По целому ряду других причин. Во-первых, потому что мало просто сказать, что мы сделаем все либеральное. Мы знаем, как работают украинские суды. Как работают вопросы защиты прав собственности. Это помимо проблем, связанных с геополитикой.

Вот сохранится ли и в каких границах государство Украина? Кто может гарантировать, что если я построю завод, послезавтра его не отберут — из новой власти, соседней власти, какой-то другой… Какой мне смысл закапывать миллиард долларов в землю, если я понимаю, что я лучше это построю на территориях, более предсказуемых?Лещенко: СБУ мешает инвестиционной привлекательности Украины

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Заметьте, новые производства-то появляются в последние годы в небольшом объеме. Это так называемый автомобильный кластер, автомобильной электрики, но это небольшие предприятия, как правило, в несколько сотен людей. И такие предприятия развиваются на территориях, либо близких к сырью — это аграрные предприятия, либо к рынкам сбыта. Автомобильная электроника (развивается) в западных регионах страны, чтобы очень быстро перекинуть товар к границе с Европейским Союзам. Основной потребитель там. Но проблема в том, что не выстраиваются большие логистические цепочки, как было в Советское время.

И этому тоже оппонирует, очень вежливо, учитывая его политическую позицию, Данилишин.

Данилишин — бывший министр Кабинета Тимошенко

Данилишин с 2007 по 2010 год работал министром экономики в правительстве Юлии Тимошенко. При этом Тимошенко сегодня является кандидатом номер 1, по рейтингам, на пост президента Украины. Она наиболее вероятный президент, начиная с 2019. И не исключено, что этот пост Данилишина был определенным «холостым выстрелом Авроры» в адрес Юлии Владимировны, возможно, каких-то ее сторонников.

Обращение, что вы же говорите, что нужно менять экономический курс (Тимошенко сейчас представила новый политический курс, и осенью обещала наработки по новой экономике страны, новый экономический курс).Тимошенко в интерьере новых технологий прихода к власти в Украине

Сейчас Тимошенко, Ляшко и многие другие украинские политики заявляют, что стране нужен новый экономический курс. Кто-то говорит прямо, как Рабинович, что он против кредитов МВФ, что они — зло.

Данилишин так не говорит, он говорит, что да, они помогают нам поддержать штаны, но они не решают глобальных проблем, и здесь я полностью согласен. Мы сейчас выплачиваем кредиты международному валютному фонду, чуть больше миллиарда в год. Но посмотрите на эти кредиты, когда они брались. Мы сейчас уже платим по кредитам, которые брались во времена правительства Яценюка, уже после Майдана. Это долги, которые были взяты 3-4 года назад.

Но каждый может посмотреть, насколько выросла экономика Украины с того времени? Почти ни на сколько. Даже если отбросить 2015 год, за 2016-17 годы экономика выросла всего на 5 процентов. 5% — очень слабый рост, никак не компенсирующий провал, который был в 2014-15 годах. Соответственно, нет того жирка, который нагуляли, чтобы с него с торицей платить по кредитам.

«Короткие» деньги

— Министерство финансов сейчас занимает деньги на рынке облигаций, но это в основном короткие — 3-6 месяцев, от силы год, займы. А когда кредиты столь короткие, это просто вернуть в торговлю, просто решить какие-то краткосрочные вопросы бюджета. За счет этих кредитов не построишь большое предприятие, важный логистический хаб.

Этого не происходит, потому что мы знаем, что эти деньги идут на текущие расходы: пенсии, зарплаты, оплату чиновникам, возможно, закупки текущие. Машины закупают импортные, тепловозы. Мне кажется, что Данилишин оппонирует ровно этому. Он не выступает конкретно против кредитов МВФ.

Данилишин в первую очередь — политик…. В данном случае он дал пас в сторону Юлии Тимошенко, хотя может и в сторону Ляшко. Чтобы показать: «Ребята, я не с теми, кто сейчас (при власти).

А позиция властей совершенно понятна. Как по импортному паритету по газу. Абсолютно все равно, давайте покупать газ по мировой цене, даже если это приведет к подорожанию продукции, ее никто покупать не будет, потому что дорогая — нас это не интересует. Что химия ляжет параллельно — другие предприятия, значит, они не конкурентоспособны, отвечают либералы.

Это тоже путь в никуда, потому что, как показала практика, либерализм и свободная торговля очень благоприятны для сильных экономик. Которые имеют конкурентные преимущества по всем направлениям. Сильной экономике выгодно торговать всем по сравнению со слабой экономикой.

Отрезвление оптимистов

Я могу привести пример удачной, разумной протекционистской политики. Это конец 90-х годов, правление Кучмы. Украина была крупным экспортером, уже в 90-е годы, семян подсолнечника. И это, в принципе, сырье. Комбайн срубил, ссыпал, очистили — и погнали семечку на экспорт.

Тогда была введена запретительная пошлина на семена подсолнечника. МВФ ставил одно из условий, что вы нарушаете правила свободной торговли. И разрабатывался план постепенного снижения этой пошлины, Украина очень цеплялась, не хотела это делать.Экс-премьер Украины: МВФ обвалил украинскую гривну

Но тогда было принято политическое решение — строить масложировые заводы, не экспортировать семечку, а экспортировать масло. И Украина на сегодняшний день — мировой лидер по экспорту подсолнечного масла. Подсолнечное масло — товар биржевой, товар с добавленной стоимостью.

Если вы можете делать агрегаты для машин, лучше — целиком машины, а еще лучше — самолеты, нежели производить для них отдельные компоненты. Или производить сырье, из которого потом отливают крылья, шины или что-то еще. Это принцип сложной экономики. Сложный бутерброд всегда выгоднее и стабильнее стране, нежели отдельные его компоненты.

Мне кажется, что если глубже посмотреть на пост Данилишина, этот дискурс есть в экономической среде. Потому что все понимают, что в этом плане Украина находится в достаточно тупиковой ситуации. Это была вера 2014 года — «Запад нам поможет». Это выражалось в том, что сейчас Запад придет и вольет в нас инвестиции — он просто обязан. Никто ничего никому не обязан. Это понимание постепенно приходит. Как приходит понимание, что нужно бороться за рынки, за инвестиции, толкаться локтями.

И сейчас торговая война между США, Китаем и другими участниками в значительной мере отрезвляет других людей, которые находились в облаках.

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