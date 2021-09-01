Украинский Ciklum покупает чешского разработчика софта CN Group. Зачем ему сделка на десятки миллионов евро — Forbes.ua

Сервисная IT-компания Ciklum покупает чешского разработчика CN Group у фонда Genesis Capital. Стоимость сделки может составить до €75 млн. Компания замахнулась на звание «одного из крупнейших провайдеров цифровых преобразований в Центрально-Восточной Европе».

Зачем сервисному бизнесу с украинскими корнями новый актив

Ciklum — пятая в Украине IT-компания по количеству специалистов, сообщает DOU. Ее основал в 2002 году датский предприниматель Торбен Майгаард. Сейчас Ciklum имеет центры разработки и филиалы в 11 странах, включая США, Испанию, Швейцарию, Израиль, Польшу, Объединенные Арабские Эмираты. Украинская ветвь — самая большая, местные офисы насчитывают более 3000 специалистов, из них более 2600 — технические специалисты. Штаб-квартира находится в Лондоне.

Ciklum специализируется на цифровых продуктах и услугах, в портфолио — более 1200 проектов. Самые известные клиенты: сервис доставки еды Just Eat Takeaway, тревел-агрегатор TUI, финансовый сервис Payoneer. Глобальные финансовые показатели Ciklum не разглашает. Выручка украинского представительства в 2020 году выросла почти на 4% и составила 3,4 млрд грн.

Ciklum ожидает, что слияние с CN Group ускорит рост на рынках Германии, Австрии, Швейцарии. «В CN Group уже есть пул клиентов в этих странах, — говорит финансовый директор Ciklum Андрей Оксенюк. — Опыт Ciklum на глобальных рынках в сочетании с репутацией CN Group в немецкоговорящих странах станет залогом быстрого роста бизнеса».

За 27 лет существования CN Group наработала базу из 62 международных клиентов. Среди них американская корпорация Procter & Gamble, австрийская строительная компания Strabag, шведский TF Bank и немецкий брокер FlatexDEGIRO. Кроме разработки ПО, она занимается IТ-консалтингом, контролем качества и тестированием. Ее основные отрасли: финансы, транспорт, логистика, телеком, электронная коммерция и здравоохранение.

Новый владелец планирует инвестировать в развитие деливери-центров CN Group и расширение команды. В Ciklum работает 3500 специалистов, в CN Group — 360.

Сколько может стоить CN Group

Основатель инвестиционной компании Insoft Partners Виталий Горовой оценивает соглашение в сумму до €25 млн. Повышает стоимость CN Group широкое присутствие в Европе, а также наработанные доверие и репутация. Хороший знак — то, что несколько лет до этого компанией владел инвестфонд Genesis Capital, который должен был подготовить ее для последующих сделок. «Уменьшает цену тот фактор, что у компании нет нишевых технологий, — комментирует он. — Это масс-маркет, которого много на рынке».

Есть основания считать, что сумма была выше. Выручка CN Group за последние два с половиной года удвоилась до 640 млн крон (€25 млн). Аналитик брокерской компании Cyrrus Томаш Пфайлер считает, что стоимость сделки превышает 1 млрд крон (€39 млн), цитирует его чешское издание E15.cz. «В CN Group наблюдается значительное увеличение прибыли, обычно приводит к высшим оценочным коэффициентам», — объясняет Пфайлер. Классические мультипликаторы при поглощении сервисного бизнеса — от одного до трех годовых выручек. При таких условиях покупатель мог отдать до €75 млн.

В самом Ciklum не комментируют финансовые условия сделки. Основную сумму сделки Ciklum уже выплатил Genesis Capital, говорит финансовый директор компании. «CN Group динамично развивалась в течение этого времени. Она выросла из единоличного предприятия в современный и хорошо структурированный IТ-бизнес», — сказал Михал Ширица, руководитель CN Group.

«Рынок уже давно ожидал, что в Ciklum будет какое-то соглашение, — рассказывает Горовой. — Еще пять-шесть лет назад, когда в них по сути сменился менеджмент». О чем речь? Фонд развития Украины Джорджа Сороса в 2015 году выкупил всю долю Ciklum в Horizon Capital, а также часть акций ее основателя, Торбена Майгаарда. В 2019 году Майгаард умер, миноритарными владельцами стали инвестфонд Dragon Capital Томаша Фиалы и венчурный фонд AVentures Capital. Оценка Ciklum в 2019 году составляют около $150 млн, подсчитывал AIN.UA. В 2020 Recognize Partners стали мажоритарным владельцем, AVentures продали свою долю.

Материалы по теме