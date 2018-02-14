Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола.

Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и дать мощный толчок для роста экономических показателей. Такое мнение высказывают приверженцы идеи принудительного добавления биотоплива в нефтепродукты, изложенной в законопроекте №7348, который находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

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В частности в нем планируют обязать продавать топливо с обязательным установленным уровнем примеси биотоплива. Все нормы разработаны при участии «Госэнергоэффективности». Авторство принадлежит 35 депутатам из разных фракций сообщает Бизнес Цензор.

Ожидается, что уже с 1 января 2019 года в бензине и дизтопливе, которые реализуются на автозаправочных станциях Украины содержание биодобавок должно быть не менее 3,4%. В 2020 году требования возрастут и нормы составят не менее 4,8%. Эти показатели разработаны для бензина. Для дизтоплива значения чуть ниже. Так с 1 января 2019 года норма будет составлять 2,7%.

Причиной для постепенного роста норм является отсутствие необходимого количества производственных мощностей. Исключения сделаны для параметров закупаемых бензина и дизеля для Министерства обороны и для Госрезерва.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что уже в 2020 году потребление жидкого биотоплива возрастет до 390 тысяч тонн. Этот объем рынка оценивается с применением котировок Украинской энергетической биржи. На начало февраля текущего года объем рынка составил 12,5 миллиарда гривен.

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На сегодняшний день количество потребляемого биотоплива в Украине в 6 раз меньше. Министерство аграрной политики заявило, что только биоэтанола было выпущено 8,5 тысяч тонн. Импорт биотоплива составил 58 тысяч тонн. Крупнейшими поставщиками данной продукции стали страны Европы. При этом ввозимое биотопливо производится из сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется из Украины. По этой причине экономика Украины должна получить существенный толчок для развития при урегулировании и принятии законопроекта.

Однако существует и иное мнение. Противники закона предупреждают, что его реализация приведет к росту цен на украинских заправках. Стоимость будет зависеть от монополиста данного рынка — компании «Укрспирт». Также удорожание смешанной продукции нефтеперерабатывающих заводов обусловлено и акцизными сборами. Еще одним фактором, который скажется на стоимости биотоплива, является необходимость создания и поддержания инфраструктуры для производства добавок. Наряду с этим законопроект не предусматривает наличия акцизных льгот.

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