Украинских раскольников из ПЦУ пустили служить на Афоне — EADaily

«Епископ Одесский» Павел, представляющий раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ) совершил литургию в афонском монастыре Пантократор. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщило греческое агентство церковных новостей «Ромфея».

В подтверждение агентство опубликовало фоторепортаж, где Павел запечатлен вместе с афонскими монахами во время богослужения. Издание уточняет, что это первое богослужение на Афоне, совершенное представителем «новой церкви».

Следует отметить, что монастырь Пантократор был одним из тех на Афоне, кто поддержал предложение Константинопольского патриарха Варфоломея отправить делегацию в Киев на интронизацию 3 февраля главы ПЦУ Епифания Думенко и поздравить его. Однако подавляющее большинство афонских обителей (примерно 15 или 16 из 20) выступили против этого, и руководящий орган Афона — Священный Кинот — не стал отправлять делегацию в Киев.

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Как сообщало EADaily, ПЦУ была образована в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Святая Гора Афон — одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская «республика» относится к Константинопольскому патриархату, но фактически имеет полную административную и внутреннюю самостоятельность.





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