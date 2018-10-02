Украинских бухгалтеров учат обмениваться электронной “первичкой” в дополненной реальности

Проехаться на велосипеде по виртуальному саду, превратить бумажные документы в цветущие кусты и диковинные деревья, своими руками спасти планету от экологической катастрофы… Нет, это не анонс нового фантастического фильма, а описание решения в дополненной реальности, недавно внедренного на украинском рынке для… продвижения обмена электронными счетами и актами.

Отправлять акты, счета, подписывать договоры в электронном виде – все это возможно и законно в Украине с помощью электронной цифровой подписи. Документооборот в электронном виде – прекрасная инициатива, которая экономит время, улучшает состояние экологии и приближает наши бизнес-процессы к европейским. Таким образом бухгалтеры уже давно сдают отчеты и регистрируют налоговые накладные. Но что касается е-первички, на данный момент такая практика не обязательна на законодательном уровне, и рядовые бухгалтеры по старинке продолжают слать счета и акты в конвертах и копить бумажные архивы в сотнях папок. Разработчик украинской программы для отчетности и документооборота M.E.Doc решил пойти нестандартным путем и продвинуть идею обмена первичными е-документами посредством… игры в дополненной реальности, разработанной компанией Raccoon.World.

«Мы выбрали для продвижения электронного обмена первичкой игровой формат – чтобы показать, как это легко», – поделилась своим взглядом СЕО компании-разработчика M.E.Doc Алеся Белоусова.

За разработку приложения взялась украинская технологическая компания Raccoon.World, одним из направлений деятельности которой является создание решений для бизнеса, основанных на использовании технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/АR/МR).

«Мы с удовольствием сотрудничали с компанией, которая уже более 18 лет несет новые веяния в управление предприятиями – электронный учет, отчетность, теперь вот обмен первичными документами, – рассказывает СОО Raccoon.World Алексей Радовиченко. – Гордимся, что наш продукт не только приносит положительные эмоции, но и помогает в таком важном деле продвижения электронного обмена первичкой. Кстати, мы так вдохновились проектом, что акт приема-передачи с M.E.Doc подписали уже в электронном виде».

Благодаря AR-игре разработчик M.E.Doc добавил развлекательную составляющую в бухгалтерские форумы, семинары и тренинги, где и предлагает посетителям это инновационное развлечение. Только за лето более 3000 бухгалтеров уже имели возможность побывать в дополненной реальности. Но их будет намного больше, ведь разработчик M.E.Doc имеет широкую партнерскую сеть – более 600 партнеров по всей Украине – и после тестирования решения главным офисом оно будет внедрено в регионах.

В чем суть разработанной для бухгалтеров игры? Игрок надевает очки дополненной реальности и переносится в виртуальный мир. Он едет по виртуальной дороге, а перед ним возникают бумажные документы. Расстреливая эти бумаги с помощью специального контроллера разработки Raccoon.World, игрок превращает документы в электронные – и вокруг него расцветает виртуальный райский сад. Посыл в конце игры «А теперь внедряйте в жизнь!» способствует пониманию, как именно с помощью перехода на электронный документооборот можно сохранить природу в реальном мире.

Благодаря такому развлечению, на стенде M.E.Doc постоянно людно. Яркие эмоции, которые получают участники, способствуют неформальному и более открытому общению разработчика со своими клиентами. А обмен электронными документами становится понятнее и ближе. Таким образом, M.E.Doc и Raccoon.World на практике доказали, что VR/AR – это уже не просто технология ради технологии, это работающий инструмент для решения конкретных задач бизнеса.





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