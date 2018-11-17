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Украинские военные восстановили мост возле Попасной, — Порошенко

Политика 17 Ноя 2018
Украинские военные восстановили мост возле Попасной, — Порошенко
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Украинские военные восстановили мост в районе Попасной, который был поврежден террористами в 2014 году

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко, передает «ДС».

«Украинские военные восстановили этот мост под Попасная, который был поврежден оккупантами в 2014 году. Теперь здесь снова движется военный и гражданский транспорт», — написал он.

Такж Порошенко отметил, что этот мост, как и сотни других объектов, которые постепенно ремонтируются на украинском Донбассе, наглядно демонстрирует — пока на оккупированных российскими террористами территориях царит разруха, Украина восстанавливает.

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