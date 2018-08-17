Украинские военные провели испытания новой крылатой ракеты (ФОТО)

В Одесской области состоял прошли испытания новой украинской крылатой ракеты

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на в пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, точно уничтожив морскую цель на расстоянии в 100 км», — рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, он уточнил, что ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья.

Такие ракеты будут поражать вражеские суда на расстоянии до 300 километров. С помощью подобных крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, среди которых стратегические мосты и паромные переправы.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник