Украинские военные провели испытания новой крылатой ракеты (ФОТО)

В Одесской области состоял прошли испытания новой украинской крылатой ракеты
Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на в пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, точно уничтожив морскую цель на расстоянии в 100 км», — рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.
Кроме того, он уточнил, что ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья.
Такие ракеты будут поражать вражеские суда на расстоянии до 300 километров. С помощью подобных крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, среди которых стратегические мосты и паромные переправы.
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