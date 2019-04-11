Украинские социологи придумали успехи правительства Гройсмана — Федеральное агентство новостей No.1

В преддверии второго тура выборов президента Украины эксперты проправительственного Агентства моделирования ситуаций подвели итоги трехлетней работы кабмина Владимира Гройсмана. Сделали они это весьма хитрым способом — опросили 30 экспертов, так или иначе связанных с властями, которые признали деятельность правительства «относительно успешной». При этом независимые аналитики говорят о полном провале почти всех начинаний уходящего кабинета. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По словам главы АМС Виталия Балы, более 80% опрошенных агентством украинских экспертов считают успешной деятельность кабинета министров.

«Большинство наших коллег пришли к выводу, что правительство Владимира Гройсмана успешно справлялось с большинством проблем и давало возможности для развития страны», — заявил Бала.

На вопрос «Как вы считаете, правительство Гройсмана в целом по результатам работы может быть признано успешным, решало ли оно задачи развития Украины или скорее нет?» 81,5% респондентов ответили положительно: «Да, правительство скорее можно назвать успешным, все эти три года Украина преодолевала устаревшие проблемы и развивалась».

При этом, по данным АМС, 18,5% экспертов отметили, что «не было никаких особенных успехов, правительство работало не лучше и не хуже предыдущих». Кроме того, 85,2% опрошенных считают, что за три года деятельности кабмина Гройсмана «общеэкономическая ситуация в стране по сравнению с кризисным 2015 годом изменилась к лучшему». Это странное мнение провластные аналитики подкрепили не менее сомнительными выводами.

Так, они сочли, что «благодаря правительству и премьеру» уровень инфляции на Украине уменьшился с 43,3% в 2015 году до 9,8% в 2018 году. А ВВП воюющей страны, который в 2015 году упал на 9,9%, в 2016-м вырос на 2,3%, в 2017-м — на 2,5%, в 2018-м — на 3,2%.

На вопрос «По итогам трех лет работы правительства какие результаты его деятельности запомнятся гражданам как позитив?» специалисты ответили: повышение минимальной зарплаты, монетизация субсидий, обновление пенсий и внедрение автоматической индексации. Кроме того, открытие онлайн-услуг в госорганах, запуск масштабного ремонта дорог, децентрализация власти и повышение доли местных бюджетов до 51,5%.

По впечатлениям корреспондента ФАН, весь отчет Агентства моделирования ситуаций представлял собой «потемкинские деревни», которые Виталий Бала и его подчиненные выстроили по заказу властей. Ведь впереди второй тур выборов президента. И высосанный из пальца «позитив» в экономике Украины, видимо, призван повлиять на мнение граждан, верящих хоть в какие-то экономические «успехи» уходящей власти.



Тем временем независимые экономисты-аналитики говорят: позитивом в украинской экономике и не пахнет. Вменяемые киевские эксперты, не связанные с властью, констатируют: все очень плохо и будет еще хуже. Экономика страны развалена, продолжают расти цены на ЖКХ и продукты, население нищает и массово уезжает за границу, а правительство занимается самопиаром и умудряется находить позитив там, где его нет.

Экономический аналитик Всеволод Степанюк уверен: все разговоры властей и их приспешников о «росте экономики» Украины — чистой воды фейк. Несмотря на данные о «повышении ВВП на 3,5%», на деле промышленность страны не выросла — скорее наоборот, сократилась в объеме. Вырос разве что объем внутренней торговли (на 8%), но это произошло за счет того, что украинские власти продолжали активно занимать средства на внешних рынках.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что, по данным из открытых источников, в этом году экономика Украины вообще начала падать.

«В январе 2019 года ВВП страны сократился на 3,3%, в феврале — еще на 1,8%. Нужно честно признать: сегодня Украина в экономическом плане — это маленькая, сырьевая, монополизированная страна, к тому же колониального типа, — говорит он. — Но самое плохое в том, что даже такая структура экономики постоянно ухудшается. Промышленность в 2019 году начала резко сокращаться, и этот процесс набирает обороты. Так, переработка на Украине с начала 2019 года сократилась на 3,9%, машиностроение — на 8%, а легкая промышленность — на целых 12%.

В этих условиях курс гривны завышен очень серьезно, а внешнеэкономическая конъюнктура ухудшается. К тому же валютные спекулянты, которые в последние два года вкладывались в нашу экономику (получая прибыль до 30% годовых), очень скоро начнут уходить с рынка и выводить свои капиталы за границу. Поэтому уже в конце апреля — начале мае последует падение курса нацвалюты, которое очень сильно ударит по карману украинцев», — предупредил эксперт.

Независимые киевские аналитики подчеркнули: реальная, а не официальная инфляция на Украине «съедает» любые повышения зарплат и пенсий, большинство украинцев продолжают считать копейки, а многие компании и фирмы сокращают штат, чтобы сэкономить.

При этом многие отрасли экономики лежат в руинах, полностью потеряны транзитные доходы в ряде транспортных отраслей, десятками закрываются крупнейшие заводы. Страну по-прежнему раздирает война, а западные «партнеры» требуют от Украины еще больших уступок. В том числе нового повышения цен на газ для населения, а также открытия рынка земли.

Но самое неприятное, говорят эксперты, то, что любые реформы, которые проводил кабмин Гройсмана, неизбежно ложились тяжким бременем на плечи населения.

Политолог Алексей Плотников подчеркнул, что главный лозунг «реформаторов» — «Плати больше!».

«Что бы ни затевал премьер — реформу здравоохранения, транспорта или ЖКХ, — украинцам всегда нужно было быть готовыми заплатить за них из своего кармана, — говорит он. — Почему они постоянно шли на непопулярные меры? Потому что по-другому эти люди просто не умели! Им не приходило в голову, что это государство должно думать о гражданах, заботиться об их нуждах, а не наоборот!»

Как указывает киевский независимый эксперт Геннадий Рябцев, правительство Гройсмана фактически провалило монетизацию субсидий для населения. Эта мера не решила проблемы накопления коммунальных долгов. Они накапливались не за счет отсутствия монетизированных субсидий, а из-за того, что большинство энергетических ресурсов и коммунальных услуг оказались недоступными для кошельков украинцев. И, что хуже всего, эту проблему пока никто не собирается решать. Механизмы и инструменты государственной политики, которые позволят решить проблему коммунальных долгов, даже не упомянуты.

Экономист Игорь Гарбарук констатировал, что на фоне чудовищной работы своего предшественника Арсения Яценюка Гройсман слегка стабилизировал экономическое положение в стране.

«Но лично у меня Гройсман ассоциируется с временами брежневского застоя в СССР. И хотя многим он представлялся «крепким хозяйственником», он оказался не способен привести экономику страны к качественному рывку, — провел параллель эксперт.

— Максимум, что оказалось в его силах, — это сохранить нынешнее положение дел, «стабильность нищеты». По сути, правительство Украины работает непрофессионально. У людей на госслужбе должны быть огромные знания и большой опыт работы в самых разных ситуациях. Но этих людей ситуативно назначали на должности, на которых они работали все это время. Они и в прошлой жизни не очень-то понимали, что делают. А на таком уровне и вовсе оказались профнепригодны».

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева

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