Украинские порты в Азовском море частично разблокированы, — Омелян. Новости политики — Деловая столица

Началось движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море

Украинские суда начали проход через Керченский пролив. Фото: AgroPortal.ua

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщила сегодня пресс-служба министерства, передает «ДС».

«Да, частично разблокированы порты «Бердянск» и «Мариуполь». Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», — заявил Омелян.

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По его словам, вход в Азовское море ожидают 17 судов, выхода — 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава Министерства инфраструктуры отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных СМИ.

«Вчера вместе с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко и руководителем Администрации морских портов Украины мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполя для иностранных медиа, где рассказали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономические и геополитические угрозы блокирования портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единым голосом в защиту демократии, мира и свободы в Украине «, — сказал глава Мининфраструктуры.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

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