Украинские политики тайком ездят отдыхать в Крым, заявили в республике

10:5106.09.2018

(обновлено: 11:21 06.09.2018)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские политики и чиновники тайком ездят в Крым на отдых, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают — и не только летом», — рассказал он.

По словам Черняка, украинские политики уже давно понимают, что происходит в Крыму и почему крымчане решили связать свое будущее с Россией. «Украинцы, приезжающие в Крым, видят одну картинку: как регион развивается, как регион преобразовывается на глазах», — подчеркнул он.

Об управлении реальностью: у России и Украины теперь есть по КрымуРанее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий рассказал в эфире телеканала NewsOne, что отдохнул в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.

«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том (дело. — Прим. ред.), что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди», — отметил парламентарий.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. Украина по-прежнему называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».





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