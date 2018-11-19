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Украинские националисты выставили Кошулинского на выборы президента

Политика 19 Ноя 2018
Украинские националисты выставили Кошулинского на выборы президента
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Единым кандидатом на выборах президента Украины от националистов избран член партии «ВО» Свобода», бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров националистических партий и движений, передает «ДС». 

«ВО «Свобода» (лидер — Олег Тягнибок), «Правый Сектор» (Председатель партии — Андрей Тарасенко), Организация Украинских Националистов (Председатель — Богдан Червак), Конгресс Украинских Националистов (Председатель — Степан Брацюнь) и «С14» (лидер движения — Евгений Карась) вместе заявили о поддержке «свободовца» Руслан Кошулинский как кандидата в президенты на выборах 2019 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ВО «Свобода» в Facebook.

Подписанты утверждают, что «2019 будет определяющим для Украины», когда промосковские силы предпримут попытку реванша.

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«Только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля… Обсудив политическую ситуацию, мы — полномочные представители националистических организаций — приняли решение поддержать кандидатуру Руслан Кошулинского на президентских выборах 2019 года», — сказано в сообщении.

Комментариев самого Кошулинского относительно его выдвижения пока не поступало. 

Напомним, ранее кандидатуру Кошулинского также поддержал внефракционный нардеп, бывший лидер «Правого сектора», а ныне глава нацдвижения «ДИЯ» Дмитрий Ярош.  

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