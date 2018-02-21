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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

E-commerce21 Фев 2018
Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке
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  • Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке  UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс

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    ← Новая схема позволяет мошенникам рассылать спам от имени украинских интернет-магазинов, используя уязвимости в форме регистрации Мошенники шлют спам от имени и с серверов украинских интернет-магазинов: как это исправить →



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