Украинские гастарбайтеры отчисляют из России на родину все меньше денег

Страны – экспортеры рабочей силы живут за счет денежных переводов







Тарифы на международные переводы многие эксперты считают завышенными.

Фото Александра Артеменкова/PhotoXPress.ru





В ООН отмечают огромную роль трудовых мигрантов в развитии мировой экономики, они зарабатывают в разы больше, чем международные организации присылают в качестве помощи. Но в России и в Украине трудовую миграцию считают угрозой.





Организация Объединенных Наций (ООН) проанализировала, как трудовые мигранты влияют на мировую экономику. Она насчитала по всему миру около 250 млн человек, которые временно работают за рубежом. А еще 800 млн человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников-гастарбайтеров. То есть в трансграничных семейных переводах участвует каждый седьмой житель Земли.





«Высылая деньги семье, трудовые мигранты помогают мировой экономике», – утверждают в ООН. Здесь отмечают, что люди в развивающихся странах получили в 2017 году 480 млн долл. от своих родственников, работающих за границей (от 200 млн человек). Эта сумма в три раза превышает тот объем средств, которые эти страны получили на развитие из различных источников. Кроме того, это в два раза больше, чем присылали трудовые мигранты в 2007 году. Ожидается, что с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 трлн долл.





В среднем гастарбайтеры посылают домой по 200–300 долл. несколько раз в год. Из-за разницы валютных курсов и комиссий за переводы трудовые мигранты переплачивают примерно 7% при каждом переводе.





На родине эти суммы чаще всего составляют до 60% семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей. Около 75% денег тратятся на еду, медикаменты и оплату обучения детей. 25%, или 100 млрд долл. в год, идут на накопления, или их вкладывают в собственное дело. Семейные денежные переводы, таким образом, зачастую служат двигателем развития.





В ООН признают, что еще 15 лет назад денежным переводам не придавали особого значения. Но сегодня эксперты наблюдают превращение семейных денежных переводов в важный элемент повестки дня правительств и международных организаций по всему миру. Усилия гастарбайтеров помогают ликвидировать нищету, голод, укреплять здоровье и повышать качество образования.





В России пока не все готовы к переоценке важности проблемы. Тема трудовых мигрантов у нас часто связывается с наплывом соседей, которые занимают рабочие места. О том, какое количество денег отправляют в РФ работающие за рубежом россияне, можно узнать на сайте Центрального банка. По итогам 2017 года из РФ физические лица отправили 43,8 млрд долл. (в том числе в страны СНГ 12,9 млрд долл.), а поступления в нашу страну составили около 20,8 млрд долл. Таким образом, Россия выступает нетто-экспортером «мигрантских» денег.





Нацбанк Грузии отчитался на днях, что денежные переводы физлиц из России в январе–мае 2018 года составили почти треть всех перечислений в страну. Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России, вырос по сравнению с пятью месяцами 2017 года на 3,9% – до 174,9 млн долл. Эта сумма составляет 28,7% всех денежных переводов, осуществленных физлицами из-за рубежа.





Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что за последнее время денежные переводы из России увеличились на четверть. По оценкам специалистов, сегодня в России работает около 600 тыс. человек из этой республики. За первый квартал 2018 года они перечислили на родину более 30 млрд руб. (482 млн долл.).





Растущие объемы трансграничных платежей трудовых мигрантов в страны СНГ связывают с постепенным восстановлением экономики России после кризиса. Рост отправки средств трудовыми мигрантами из стран СНГ связывают с постепенным восстановлением экономики России после кризиса. Например, в 2017 году на 42,4%, до 3,9 млрд долл., вырос объем переводов в Узбекистан, который занимает по этому показателю первое место среди стран СНГ. За ним идет Таджикистан, куда объем денежных переводов из России вырос на 31,5% (до 2,5 млрд долл.). В целом из России в страны СНГ в прошлом году было отправлено 12,9 млрд долл., это на 27,4% больше по сравнению с 2016-м, когда мигранты отправили домой более 10 млрд.





«С точки зрения макроэкономики у РФ нет рисков от того, что миллиарды долларов направляются за границу работающими у нас иностранцами, – сказал «НГ» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. – У трудовой миграции есть два аспекта. С одной стороны, Россия страдает от демографических проблем. А с другой – из РФ уезжают высококвалифицированные кадры. И восполнить эту потерю за счет «качественных» мигрантов мы не можем. При этом у нас очень низкий уровень безработицы, рынок труда слишком конкурентен, что может привести к росту зарплат непропорционально производительности труда».





Помимо латания демографических дыр у России есть и прямая денежная выгода от привлечения мигрантов: доход от продажи в 2017 году 1,7 млн патентов трудовым мигрантам составил 51 млрд руб., сообщала замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.





С января стоимость патентов была повышена практически во всех регионах России: в Санкт-Петербурге с 3 тыс. до 3,5 тыс. руб., в Москве – до 4,5 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе – до 8,3 тыс. в месяц. Минимальная стоимость патента – 2023 руб. – установлена в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), в Чечне, а также в Ивановской, Саратовской областях и в Чукотском автономном округе.





Кстати, число работающих за границей высококвалифицированных россиян правительство оценивает примерно в 1,5 млн человек. По словам вице-премьера Ольги Голодец, в мире практически не осталось университетов или компаний, в которых не находились бы россияне. Это, по ее словам, «представляет опасность для страны». Дешевый труд мигрантов, как считает Голодец, негативно влияет на общероссийский уровень зарплат, которые «должны расти, чтобы экономика развивалась».





Очевидно, что приток валюты от российских мигрантов в самой РФ не рассматривается как источник развития. По некоторым данным, количество работающих за границей высококвалифицированных россиян – программистов, ученых, инженеров и финансистов, которые продолжают работать по профилю, – составляет всего 10% от общего числа подрабатывающих на чужбине.





Интересно, что и в Украине очень негативно относятся к трудовой миграции. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства. И, кстати, Незалежная, еще недавно занимавшая третье место по объему получаемых из РФ семейных денежных переводов, сейчас переместилась на шестое. Если в 2016 году туда был перечислен 1 млрд долл., то в 2017-м – только 750 млн.







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