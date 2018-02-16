Украинские фейки, шпионы и судебные страсти: Крым за неделю: EADaily

На уходящей неделе в Крыму переживали информационную атаку украинских фейков, переоборудовали государственную границу и обсуждали судьбу газовых месторождений.

В украинских СМИ — очередной всплеск интереса к крымской тематике. Ставший в 2014 году российским полуостров обсуждали и в заочном суде над Виктором Януковичем, и в газетах, и в блогосфере.

Так, секретарь украинского Совбеза и бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов в ходе судебного процесса против Виктора Януковича заявил, что отдал в феврале 2014 года приказ внутренним войскам МВД окружить и захватить здания парламента и правительства Крыма, но силовики его не выполнили, сославшись на присутствие в районе органов республиканской власти гражданских лиц. Также Турчинов назвал «предателями» 90% личного состава крымского управления СБУ и сказал, что антитеррористическую операцию в Крыму было проводить невозможно. Об этом пишет украинская газета «Зеркало Недели».

Информацию о том, что силовики в Крыму отказывались выполнять приказы Турчинова, подтвердил и бывший замглавы администрации президента Андрей Сенченко. По информации ИА «Севастопольмедиа», Турчинов во время «Русской весны» звонил командованию морской пехоты ВМСУ в Керчь и требовал открыть огонь, но его приказы не исполнялись.

Кроме того, по информации издания «Корреспондент», Турчинов в суде признал, что в 2014 году лгал всей стране о «боеспособности» украинской армии. Также он так и не смог ответить на вопросы адвокатов Януковича, как можно было объявлять «самоустранившимся» главу государства, находящегося в стране и записывающего видеообращения к народу.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, также выступая свидетелем по «делу Януковича», обвинил президента России Владимира Путина в «захвате» Крыма, однако заявил, что решение по крымскому вопросу глава РФ принял «эмоционально» в ночь с 22 на 23 февраля. Бывший российский парламентарий тем самым «испортил игру» украинским силовикам и чиновникам, рассказывающим в последнее время о том, что «Русская весна» в Крыму якобы готовилась еще с 2013 года. О заявлениях Пономарева сообщает «Корреспондент».

Украинское издание «Левый Берег» написало о том, что «в результате технических просчетов или же проседания крайних опор» произошла «несостыковка» металлических пролетов моста через Керченский пролив, ссылаясь на фотографию самого моста. Однако это оказалось фейком. Надвижка пролетных строений Крымского моста осуществляется в соответствии с проектом, никаких отклонений при осуществлении этих работ не наблюдается. Об этом на заседании Общественного совета по строительству транспортного перехода через Керченский пролив заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. Начальник Упрдора «Тамань» пояснил, что на фото, которое неверно интерпретировали некоторые СМИ, изображен стандартный технологический процесс. Надвинутая двухкилометровая нить металлоконструкций для установки в проектное положение разрезается на определенные отрезки (плети), после чего опускается на опоры. Заявление Новикова распространили «Новости Крыма».

А украинское издание «Сегодня», входящее в медиагруппу олигарха Рината Ахметова со ссылкой на твиттер-аккаунт «RoksolanaToday&Крым» заявило, что Крым нужно «срочно вернуть в Украину», иначе все памятники полуострова якобы будут выглядеть как «дом-музей Канта». При этом сообщение было проиллюстрировано фотографией, которой уже несколько лет. На сегодняшний день в здании в поселке Веселовка Калининградской области, возведенном в начале ХХ века на месте дома пастора, в котором в 1747 — 1751 годах бывал Иммануил Кант, ведутся активные реставрационные работы.

А финансируемое структурами Джорджа Сороса издание «Апостроф» со ссылкой все на тот же твиттер RoksolanaToday&Крым написало о том, что 14 февраля в школу, расположенную в «курортном Джанкое» прибыли российские силовики, которые рассказывали детям о службе и демонстрировали им технику и оружие. Очень странным выглядит тот факт, что ни авторы «крымского» твиттера, ни киевские журналисты не знают — Джанкой расположен в стороне как от Черного, так и от Азовского моря и вряд ли может называться «курортом»…

Украинская сторона нашла повод не забирать из Крыма свою военную технику. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Михаил Коваль в эфире телеканала «112» обвинил российских силовиков в том, что те якобы «загоняли» украинские корабли и использовали их как «доноры» запчастей. Поэтому Киев будет требовать, чтобы технику перед передачей «отремонтировали». Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в ответ называл украинскую технику «металлоломом» и призвал Киев его все-таки забрать. Об этом сообщило издание Crimea-news.

На уходящей неделе ряд российских и украинских СМИ писали о том, что Россия якобы планирует прекратить добычу газа на Одесском шельфовом месторождении, находящемся неподалеку от западного побережья Крыма. Таким образом, по данным некоторых средств массовой информации, Москва планирует снять с себя претензии, предъявленные Киевом в иске, поданном Киевом в международный арбитраж. Однако «Новости Крыма» со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака сообщили о том, что решение об остановке хозяйственной деятельности на Одесском газовом месторождении из-за судебного спора с Украиной еще не принято. По словам министра, «все будет зависеть от юридических оснований».

К 14 и 13 годам лишения свободы были приговорены в Киеве обвиненные Украиной в «дезертирстве» и «государственной измене» российские военнослужащие из Крыма Максим Одинцов и Александр Баранов. Об этом сообщило признанное в РФ иностранным агентом издание «Крым.Реалии». Украинские силовики выманили российских военнослужащих на границу под предлогом «передачи документов» и похитили их. Теперь, по словам представителей киевского режима, их планируют «обменять» на граждан Украины, совершивших преступления на территории России.

А Федеральная Служба Безопасности РФ задержала тем временем в Крыму украинского шпиона — Константина Давыденко. По информации «НК», указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Суд заключил Давыденко под стражу до 11 апреля.

Кроме того, крымская Фемида начала расставлять точки в другой шпионской истории. Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении украинского гражданина Андрея Захтея, обвиняемого в попытке организации диверсии на полуострове. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, украинец оштрафован на 220 тысяч рублей. Андрей Захтей был задержан в августе 2016 года неподалеку от границы с Украиной после перестрелки с российскими силовиками, во время которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. По мнению следствия, он обеспечивал работу диверсионной группы. В запасном колесе его автомобиля нашли три килограмма взрывчатки, гранаты и сим-карты. Захтей заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Захтей обвинялся сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В их числе — приготовление к диверсии, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. Об этом сообщили «Новости Крыма».

Ажиотаж в украинских СМИ вызвало снятие российскими пограничниками блок-постов на границе с «Незалежной» в Крыму при сохранении работы контрольно-пропускных пунктов. Однако вскоре украинские СМИ со ссылкой на агентство УНН и государственную пограничную службу сообщили о том, что «российская сторона приводит систему контроля на границе с Крымом к стандартам, которые существуют на всех остальных участках их границы». Там, где ранее стояли блок-посты, контроль теперь будет осуществляться при помощи видеонаблюдения.

В самом Крыму на уходящей неделе больше говорили не о высокой политике, а о вещах приземленных. В частности — о перспективах туристической отрасли. Так, глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на пресс-конференции в Симферополе заявил о том, что существующая транспортная инфраструктура Крыма позволяет принять не более 6 миллионов туристов в год. По информации News. allcrimea, после введения в строй Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь полуостров сможет принять 8−10 миллионов туристов. Однако важнее, по мнению Черняка, то качество услуг, которые они смогут получить в Крыму, и именно качество крымской рекреации сегодня является приоритетным вопросом для местных властей. А министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал о популярности крымского отдыха среди украинцев. По словам чиновника, за прошлый год в Крыму отдохнули около 800 тысяч граждан «Незалежной», которых приняли на полуострове «совершенно спокойно».

Республика Крым останется дотационным регионом минимум до 2030 года. Это следует из утвержденного Совмином республики долгосрочного бюджетного прогноза, который проанализировали «Новости Крыма». «В прогнозируемом периоде планируется рост налоговых и неналоговых доходов (Республики Крым) с 41 миллиарда рублей в 2018 году до 56,5 миллиарда рублей в 2030 году (на 37,6%)», — говорится в опубликованном на правительственном портале Крыма документе. В то же время общий доход бюджета республики с 2021 года, после завершения федеральной целевой программы развития Крыма, будет составлять около 100 миллиардов рублей и достигнет максимального размера в 102,2 миллиарда рублей в 2030 году. Разницу между собственными доходами республики планируется покрывать за счет безвозмездных поступлений из бюджетной системы Российской Федерации. Так, в 2030 году в Крым из бюджетной системы РФ должно поступить 45,7 миллиарда рублей. В документе также прогнозируется, что население республики к 2030 году увеличится с нынешних 1,9 миллиона человек до 2,3 миллиона человек. Ожидаемая продолжительность жизни в 2030 составит 75 вместо нынешних 70,5 лет.

Почти 85 миллиардов рублей перечислены в полном объеме Крыму и Севастополю для финансирования работ на 367 объектах Федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2018 году. Об этом со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова сообщили «Примечания». Более 11 миллиардов рублей из этой суммы в 2018 году направлены на объекты программы в Севастополе, а 73,2 миллиарда рублей — для реализации проектов в Крыму. Помимо них в Крыму строятся объекты, заказчиками которых являются федеральные органы власти.

Крымское зерно заинтересовало представителей африканского государства Бенин, посетивших полуостров на уходящей неделе. По информации «Форпоста», глава некоммерческого фонда «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами и Жорж Бада — мэр города Абомей-Калави заявили о том, что их страна может поставлять в Крым кокосы, кешью и ананасы в обмен на зерно и муку.

Впервые за 10 лет цены на отдых могут снизиться. Туроператоры отмечают, что отельеры в Крыму и Краснодарском крае массово снижают стоимость номеров. Эксперты прогнозируют, что путевки на курорты этим летом обойдутся россиянам на 7−10% дешевле, чем в прошлом году. Об этом пишут «Новости Крыма». Массового снижения цен не было уже 10 лет, признаются игроки рынка. В прошлом году отельеры, наоборот, в начале года повысили свои расценки почти на треть, но уже к лету немного сбавили аппетиты. Россиянам в сезон 2017-го пришлось потратить заметно больше денег, чем годом ранее, а уже к декабрю стало очевидно, что поток внутренних туристов сократился. Наиболее ощутимый спад турпотока, по словам эксперта, был в Анапе, Геленджике и Крыму. Там туроператоы ожидают максимального ценопада — на уровне 10%.

В Севастополе, по информации «НК», продлили до 1 января 2019 года срок упрощенного порядка регистрации права собственности на построенные при Украине индивидуальные жилые дома, которые в те времена не требовали разрешения на строительство. Соответствующий закон депутаты Заксобрания города поддержали в двух чтениях. После вхождения Крыма в состав России для регистрации прав собственности на дома стали требовать разрешение на строительство, которое при Украине не выдалось. Речь идет о постройках до 300 тысяч квадратных метров, не более 2-х этажей с мансардой. Для решения этого вопроса была внедрена упрощенная процедура регистрации прав на такое имущество. Данная категория зданий не попадала в «дачную амнистию», поэтому требовалась разработка отдельного законодательного акта.

За время возведения Крымского моста на территории строительства найдено около миллиона археологических находок, из них 100 тысяч признаны артефактами, сообщает News. allcrimea со ссылкой на информационный центр проекта «Крымский мост». Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Также были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Самые ценные находки ученые передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Среди них фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины — ее нашли во время подводных раскопок. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Святослав Князев, Севастополь





Источник