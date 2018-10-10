Украинские БТР могут стать главными бронемашинами тайских морпехов

Военное руководство Таиланда заинтересовано в покупке новых украинских БТР-4МВ1

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает «ДС».

В частности, секретарь СНБО Александр Турчинов, в рамках выставки «Оружие и безопасность» и авиакосмического салона «Авиасвит ХХ», обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и вопросах безопасности с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.

«Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой», — заверяют в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, «могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства», — говорится в сообщении.

Напомним, главными премьерами на международной выставке «Оружие и безопасность» стали реактивная система залпового огня «Берест», обновленный БТР-70Д (GM), БМП-М1С, БРМ «Мангус».

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