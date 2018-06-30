Украинские бойцы уничтожили боевиков, которые хотели сорвать флаг Украины

В День Конституции, 28 июня, боевикипод прикрытием огневых средств попытались снять украинский флаг на одной из позиций наший бойцов в районе Авдеевки

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены бойцами 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне», — добавил Штефан.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник