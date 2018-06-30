Вы здесь: Главная / Политика / Украинские бойцы уничтожили боевиков, которые хотели сорвать флаг Украины

Украинские бойцы уничтожили боевиков, которые хотели сорвать флаг Украины

Политика 30 Июн 2018
Украинские бойцы уничтожили боевиков, которые хотели сорвать флаг Украины
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

В День Конституции, 28 июня, боевикипод прикрытием огневых средств попытались снять украинский флаг на одной из позиций наший бойцов в районе Авдеевки

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены бойцами 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне», — добавил Штефан.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Америка опять готовится обмануть доверчивую Россию →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top