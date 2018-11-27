Украинские банки резко подняли курс доллара и евро — Новое Время

Вечером в понедельник, 26 ноября, банки Украины начали массово завышать котировки на продажу наличной валюты – у некоторых «ценники» на наличный доллар США подскочили за день сразу на 1 грн.

Так, к вечеру доллар по 29,1 грн продавал Банк Кредит Днепр. По 28,8 грн американскую валюту предлагали Альфа-банк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, по 28,7 грн – Универсал Банк, Креди Агриколь Банк, пишет профильный портал finclub.

При этом курс покупки доллара остался низким, например, 28 грн/$ у Альфа-Банка или Проминвестбанка. Спред курсов покупки-продажи составил порядка 3%, например, у Банка Кредит Днепр спред составил 90 копеек.

Евро также резко начал расти у Банка Кредит Днепр – до 33,2 грн, Альфа-Банка, Укрсоцбанка – 32,85 грн, Универсал Банка – 32,8 грн, Проминвестбанка – 32,75 грн, Креди Агриколь Банка – 32,7 грн.

Но не все банки провоцировали курсовую неопределенность. Ощадбанк все еще продавал доллары по 28,05 грн, а Приватбанк – по 28,2 грн. По евро «ценник» в Ощадбанке стоит на уровне 31,9 грн, а в Приватбанке – 32,2 грн.

Согласно данным сайта kurs.com.ua, на черном рынке доллар подорожал на 80,6 копеек – до 28,70 грн/$, а евро – на 96,8 копеек, до 32,61 грн/€.

Официальный курс НБУ, который опирается на сделки межбанка, демонстрирует незначительное повышение и все еще ниже уровня 28 грн/$. На вторник НБУ поднял его всего лишь на 10 копеек – 27,89 грн/$, а курс евро поднял на 15 копеек – до 31,70 грн/€.

Ранее партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный сказал в комментарии НВ Бизнес, что определенная нервозность на рынке действительно связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривню, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании, курс сохранится в коридоре 27,70-28,20 грн/$, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн/$.

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