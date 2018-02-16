Украинская оппозиция потребовала от власти вернуть Саакашвили в страну: EADaily

Украинские оппозиционеры обратились к властям страны с требованием обеспечить возможность возвращения на Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в своём Facebook внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Политик на своей странице в социальной сети опубликовал совместное заявление партий «Демократический альянс», «Самопомощь», «Гражданская позиция», «Народный контроль», «Европейская партия Украины», «Движение новых сил», всеукраинского объединения «Батькивщина», всеукраинского объединения «Свобода» и общественного движения «Волна».

«В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие — грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии „Движение новых сил“, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили», — говорится в тексте заявления.

Оппозиционеры отметили, что власти Украины «совершили политическую расправу», а также «нанесли огромный ущерб международной репутации» страны, подчеркнув, что данное «преступление» должно быть расследовано.

Они также призвали мировых лидеров дать оценку происходящим в стране «политическим репрессиям».

Как сообщало EADaily, 12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве сотрудниками Миграционной службы Украины. Позднее он был доставлен в аэропорт «Борисполь» и выдворен с территории Украины в Польшу.





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