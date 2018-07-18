Украинская матрица: какую таблетку приготовили украинцам

Наша экономика – это хвост, которым виляет собака в виде мирового рынка сырья. Этот «отросток» может быть «купированным», лохматым, с бантиком, в колтунах, но это хвост и сколь его не реформируй, в собаку он не превратится.

МЭРТ составило несколько вариантов экономического развития украинской экономики, которые будут использованы в процессе государственного бюджетирования. Как обычно, предложено три сценария. Это только в матрице дается две таблетки. Отечественные «Морфеусы» предлагают выбрать одну из трех. Но ни одна из них не приведет простого украинца к умиротворенному сну внутри «матрицы». Наше преимущество в том, что иллюзия страшнее любой реальности, и поэтому сон в вечном гипнозе нам не грозит.

Сценарий №1: «синяя» таблетка

Итак, первая, «синяя» таблетка от Министерства экономики, которая позволит всем желающим остаться в существующей квазиреальности, где правительство – сплошь реформаторы, каждый новый день – лучше предшествующего и жизнь украинца на всех порах, можно сказать «литерным», несется к финишу под названием «европейские стандарты жизни». В этом случае, при сохранении «реформ», продолжении сотрудничества с международными финансовыми организациями и главное – позитивной ценовой динамикой на базовых сырьевых рынках (металл, зерно, растительное масло, руда), нас ждет умеренный рост в размере 3% в 2019-м, 3,8% в 2020-м и 4,1% в 2021-м году. Озвученные параметры весьма условно соотносятся с макроэкономической устойчивостью отечественной «матрицы», то есть экономической моделью, реализуемой ныне в Украине.

Как известно, Нацбанк совсем недавно принял решение повысить учетную ставку до уровня 17,5%. В качестве аргументации столь контроверсионного решения (уже сейчас начали звучать обвинения, что регулятор душит кредитование и охлаждает динамику экономического роста), Нацбанк привел свои ожидания относительно будущей динамики ВВП. В 2019-м, она сократится до 2,5% (раннее ожидалось – 2,9%), а в 2020-м – незначительно ускорится до 2,9%.

То есть, даже в таком достаточно «узком» вопросе как динамика ВВП «…в товарищах согласья нет», а стало быть: «на лад их дело не пойдет». Ведь если у ключевых государственных институций нет общего понимания динамики экономического развития и его главного индикатора – размера ВВП, то и все остальные, производные показатели, такие как плановый размер доходов государственного бюджета, средний уровень социальных стандартов и заработной платы, прогнозировать достаточно сложно.

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Пока же, при написании картины маслом «Рост отечественного ВВП», Министерство экономики и НБУ руководствуются принципом художественного творчества непризнанного мастера-кубиста: «я так вижу», а ошарашенным наблюдателям в виде населения и субъектов бизнеса, остается лишь как герою кинофильма «Приключения принца Флоризеля» приподняться в кресле и воскликнуть: «Клетчатый!»…Кстати, много это или мало 3% роста ВВП? Мировая экономика растет на уровне 3,9% в год, следовательно, с такой динамикой мы будем постоянно двигаться, но не в верхнюю половину списка стран, а в нижнюю, навстречу бамбуковым палкам и набедренным повязкам.

Но именно указанный выше сценарий, МЭРТ предлагает брать за базовый при расчете бюджетных показателей на следующий год. Не трудно заметить, что такие предпосылки для реализации данного варианта как «реформы» являются уже общим местом отечественного прогнозирования.

На самом деле, наша экономика – это хвост, которым виляет собака в виде мирового рынка сырья. Этот «отросток» может быть «купированным», лохматым, с бантиком, в колтунах, но это хвост и сколь его не реформируй, в собаку он не превратится. В случае сохранение высоких цен на сталь, зерно, руду и относительно низких на энергоресурсы – нам будет очень хорошо, точнее, не нам, а нашим «элитам». Но учитывая теорию «просачивания богатств» простому народу также нечто перепадет в виде крошек с барского стола и чаевых.

Но такой вариант случается редко и имеет очень короткий цикл «жизни». Вместе с ценами на металл, зачастую растет и цена на нефть, хотя эта зависимость срабатывает далеко не всегда. В этом случае, кроме «чаевых и крошек со стола», народ получит еще и увеличение цен на природный газ и сопутствующий рост тарифов. В НБУ думают, что речь идет о 40% в течение двух лет. Как бы там ни было, при относительно высоких мировых ценах на сырье, маленькая, открытая и сырьевая украинская экономика будет продолжать жить «неизвестностью иллюзии».

В первую очередь, иллюзии реформ и того факта, что синклит министров играет сколь-нибудь заметную роль в стимулировании экономического роста (не путать с колоссальной ролью правительства в системе перераспределения национального дохода между различными социальными группами). При условии высоких цен на сырье, роль министров в щекотливом вопросе позитивной динамики ВВП сводится практически к нулю и с их работой вполне могли бы справиться три обезьяны из цикла: «ничего не вижу», «ничего не слышу», «ничего никому не скажу».

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Сценарий №2: «красная» таблетка

В качестве «красной» таблетки, МЭРТ предлагает пессимистический сценарий по возврату Украины в реальный мир, где ухудшения внешней торговой конъюнктуры (читай, экспортной выручки) приведут сперва к девальвации национальной валюты и раскрутке маховика инфляции, а затем и к всеобщей паники среди населения, что закончится большим «бадабумом» квазигосударственного сектора банковской системы. Хотя, учитывая скорость развертывания международных торговых войн и вероятности новой волны глобального кризиса, данный вариант вполне может и не стать «пессимистическим», почти как в известном одесском анекдоте про несколько полос везения и не везения: «а та полоса таки была белой…».

Сценарий №3: смешивание «красной» и «синей» таблеток

Третий сценарий предполагает реализацию реформы, которая еще может принести пару миллиардов евро даже в такую нереформированную, рисковую и коррупционную экономику как украинская. Речь идет о продаже земли сельскохозяйственного назначения. В таком случае, наши руководители могут возомнить себя почти «панами халявскими» и пару лет поиграть в суверенную политику с ростом экономики в 5% и выше на протяжении нескольких лет. К сожалению, для такого сценария даже в «матрице» не нашлось своей таблетки, поэтому будем считать его побочным эффектом от смешения «синей» и «красной».

В общем, как всегда выбирать придется миллионам «Нео», которые так и не подозревают, что этот выбор уже сделан. И не в первый раз…

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для «Главреда»

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