Украинская коррупция портит геополитические планы США на Евразию

Помпео не зря объявил «стабильность» на Украине проектом США – с помощью этого рычага Вашингтон намеревался контролировать Евразию. Рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

«Украина – это многолетний проект США, над которым мы активно работаем», — заявил американский госсекретарь Майкл Помпео во время выступления в Берлине. По его словам, Вашингтон крайне заинтересован в достижении стабильности в этой стране. А власти США гордятся тем, что предоставили Украине оружие для борьбы с «российской агрессией». Хотя и признал – в американской элите идут бурные дебаты вокруг того, нужно ли вооружать украинскую армию.

«В свое время советник президента США Збигнев Бжезинский писал, что достаточно оторвать Украину от РФ, и Россия перестанет быть великой державой, — отмечает американист. – События последних лет показывают, что этот госдеятель сильно просчитался – скоро шесть лет, как отношения Киева и Москвы де-факто разорваны, но Россия лишь укрепляет свои позиции. Однако США все еще верят, что Украина является инструментом для давления на РФ, и потому не спешат от него отказываться.

Помпео лишь озвучит, что Киев – многолетний проект США, но это было очевидно и раньше. К примеру, в свое время помощник госсекретаря США Виктория Нуланд признавала, что Вашингтон вложил пять миллиардов долларов в подготовку Майдана 2014 года. Американцы считают, что удерживать очаг нестабильности у границ России и Европы выгодно, чтобы воздействовать на геополитику всей Евразии. Ведь тот же Бжезинский писал, что без покорения Евразии полного контроля над миром получить невозможно».

Украинский провал

«Президент США Дональд Трамп не раз и не два, а трижды предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от «российской агрессии» в Донбассе. В этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — объявил Помпео. И напомнил: в 2015-2016 годах шла дискуссия по поводу предоставления оружия Украине. В то время власти Германии выступали против данного решения, считая его «ложной идеей», с ними была согласна администрация предшественника Трампа Барака Обамы.

В 2016 году в США запустили государственную программу — Инициативу о поддержке безопасности Украины. Ее целью было укрепление флота и сухопутных войск страны. В общей сложности с 2014 года Киев получил от США военную помощь на сумму более $1 млрд. Однако в конце сентября этого года Трамп заявил об отсрочке в выделении военной помощи Украине. Президент связывал это решение с сообщениями о коррупции в Киеве. Впоследствии документы о поддержке все же были подписаны.

«Парадокс Украины заключается в том, что пока США считают ее полезной, она получит определенную поддержку. Вашингтон полагает, что страна должна ощущать помощь от союзных отношений с Америкой и наращивать антироссийский курс. На деле же экономика Украины рушится как карточный домик, в стране набирают обороты деструктивные процессы – депопуляция, деиндустриализация, обнищание населения. В планы Вашингтона это не входит – его цели принципиально иные.

В этот парадокс Украину вгоняют местные реалии. Уровень коррупции в стране настолько высок, что любая поддержка разворовывается задолго до того, как может оказать хоть какой-то положительный эффект для экономики. Повсеместным воровством на госуровне Киев рушит стратегию США в отношении Украины. На коррупцию там постоянно сетует не только Трамп, но и конгрессмены и политики разного уровня. Но изменить они ничего не в силах – стремление украинских политиков к воровству непобедимо», — подчеркивает эксперт.

Судьба «проекта»

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков заявлял: «Из США вся конкретная помощь, которая идет в Украину, идет на поддержание военной машины Украины. Это наводит на мысль, что США хотят, чтобы Украина продолжала военные действия, поддерживают функционирование ее военных структур». По мнению парламентария, Штаты «сделали ставку исключительно на силовой сценарий и, судя по всему, к этому сценарию подталкивают Киев».

В то же время Трамп в этом году оказался втянут в скандал, который может обернуться ему импичментом – раскручивается история на «украинском кейсе». Якобы американский президент давил на своего лидера Украины Владимира Зеленского с требованием расследовать коррупционные махинации семьи демократа Джо Байдена. Его сын Хантер несколько лет назад руководил газовой компанией Burisma, нанесшей урон интересам Киева и украинскому бюджету.

«У американского проекта «Украина» на сегодняшний день просматривается два сценария будущего. Если на выборах 2020 года Трампа сменит представитель Демократической партии, то отношение США к Киеву останется таким же, как сейчас. Вашингтон сохранит влияние на эту страну, но Украина не может обострять отношения с Москвой, так как ответ России станет поражением не только Киева, но и Вашингтона.

Если же Трампа переизберут и он усилит позиции, то вполне возможно, США и вовсе предпочтут избавиться от сомнительного «рычага влияния». Уже сейчас в администрации Трампа усиливается мнение, что политика США заставляет Россию и Китай все сильнее сближаться – для Вашингтона это геостратегический провал. Звучат даже предложения официально признать Крым российским, чтобы добиться от Москвы нейтралитета в противостоянии с КНР. В этой «большой игре» Штаты разменяют Украину на свои интересы.

При любом сценарии Украины не только не выигрывает, но и многое теряет», — заключает Константин Блохин.

Максим Бут, Экономика сегодня



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