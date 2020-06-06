Украинская Jooble купила агрегатор вакансий Hotwork. Детали сделки — Минфин

Украинская продуктовая компания Jooble объявила о покупке агрегатора вакансий Hotwork, популярного в СНГ. Об этом пишет AIN.UA.

Hotwork — это украинская компания, которая работает на 4 рынках: Украина, Беларусь, Россия и Казахстан.

Сделка

Сумма сделки не разглашается. По данным издания, она составляет около $30 000.

В 2017 году прибыль Hotwork составляла порядка $160 000, в 2018 году — уже менее $100 000, динамика негативная. Покупателя на бизнес Hotwork искали больше года.

Jooble поглощает только бизнес Hotwork, связанный с локальными порталами по трудоустройству: hotwork.com.ua, hotwork.by, hotwork.kz, hotwork.ru. В результате сделки Jooble получит в собственность перечисленные сайты, их контент и права на интеллектуальную собственность.

Дальнейшие планы

Сотрудники продолжат работу в Hotwork — в Jooble они переходить не будут. Команда сосредоточится на другом бизнесе, который связан с SEO-инструментами и не имеет отношения к поиску работы.

Поглощение позволит Jooble ускорить темпы роста своего бизнеса в области агрегации вакансий и продажей интернет-трафика. Аудитория соискателей локальных сайтов Hotwork получит больший выбор предложений по работе, а работодатели смогут увеличить поток откликов на свои вакансии.

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