Украинская экономика вернется на довоенный уровень: озвучены сроки — Обозреватель

Украинская экономика может вернуться на довоенный уровень уже к 2021 году.

Темпы роста реального валового внутреннего продукта в 2019-2021 годах вырастут до среднего значения 3,7%, а уровень инфляции в экономике замедлится с текущих 15,6% до 11,3%, свидетельствует макроэкономический прогноз IMF group Ukraine.

Изменение структуры прироста ВВП объясняется замедлением темпов роста цен на энергопродукты и металлы, а также дальнейшей реализацией Национальным банком Украины политики по снижению годовой потребительской инфляции до 5%.

Кроме того, ожидается, что Украине в 2019-2021 годах удастся сохранить положительный приток валюты, который в среднем будет составлять 2,8 млрд долларов в год.

Высокий уровень выплат по государственному долгу (в среднем 7,4 млрд долларов) и прирост потребительского импорта (4,4 млрд долларов в год) будет компенсирован увеличением чистого экспорта сырья и дальнейшим рефинансированием внешнего госдолга, в том числе – за счет продления сотрудничества с Международным валютным фондом. По прогнозам экономистов, это позволит сохранить курсовую стабильность.

При этом журналист Сергей Сыроватка, посетивший макроэкономический форум IMF group Ukraine, добавил, что по предварительным оценкам реальная средняя зарплата в Украине к 2022 году может составить 586 долларов в месяц. Если разрешат свободную торговлю аграрной землей, легализируют криптовалюты, а также завершат налоговую реформу, средняя зарплата составит 712 долларов.

В то же время он отметил, что до 2022 года экономисты ожидают новый мировой финансовый кризис. Для украинской экономики это будет означать резкое снижение «коммодитиз-индекса» – цен сырьевых рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.





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