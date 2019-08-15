Украинская экономика ускоряет рост, несмотря на ситуацию в Европе — Bloomberg

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15 августа 2019,

16:30

Во втором квартале 2019 года экономика Украины показала уверенное ускорение роста, несмотря на то, что напряжение между Китаем и США растет, а мировая экономика замедляется и давит на ситуацию в Европе, пишет Bloomberg.

Так, в статье указано, что рост ВВП неожиданно быстро достиг 4,6%.

Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, — пишет американское издание.

Указывается также, что желание нового украинского президента Владимира Зеленского проводить реформы «вселяет оптимизм в инвесторов».

Так, инвестиционный директор компании Aberdeen Asset Management PLC в Лондоне Виктор Шабо подчеркнул, что пока что сигналы, которые исходят из Украины, обнадеживают.

При этом специалист по долговым инвестициям JPMorgan Asset Management Золт Папп указал, что добиться устойчивого роста экономики в Украине будет нелегко. На данный момент причинами улучшения экономической ситуации стали продуманная денежно-кредитная и фискальная политика, а также снижение инфляции.

Напомним, во втором квартале 2019 года в Украине вырос размер средней пенсии.

26 июля стало известно, что украинская экономика во втором квартале 2019-го выросла до 3% по сравнению с 2,5% в первом квартале этого года.

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