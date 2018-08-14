Украинская экономика ускорилась до 3,6%

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Рост экономики Украины ускоряется третий квартал подряд

По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет десятый квартал подряд.

Во втором квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%. Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник, 14 августа.

“Реальный ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению со II кварталом 2017 гнода — на 3,6%”, — говорится в сообщении.

Согласно графику, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

Данные Госстата о росте экономики во втором квартале в годовом выражении превышают обнародованные в конце июля оценки Национального банка о росте на 3,2%.

В целом, в НБУ рассчитывают, что рост экономики Украины в этом году составит 3-3,5%.

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