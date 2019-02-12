Украинская экономика растет 12 кварталов подряд – Порошенко — СЕГОДНЯ

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Президент призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в страну
Украинская экономика растет 12 кварталов подряд – Порошенко 2019-02-12T16:09:00+02:00 Экономика Президент призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в страну
Экономика Украины растет 12 кварталов подряд, заявил Президент Петр Порошенко на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.
«Сегодня не инвестировать в Украину невозможно… 3,4% роста ВВП (валового внутреннего продукта. – Ред.) в последний год – это наибольший за последние семь лет экономический рост. Банковская система стабильна и сегодня показывает рекордные прибыли», – сообщил он.
Президент отметил, что снижение инфляции и стабильность курса гривни позволяют строить долгосрочные инвестиционные прогнозы.
Порошенко призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину и добавил, что следует инвестировать в развитие аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, а также в ІТ-сектор, логистику, машиностроение и туризм.
Напомним, на конференции Dragon Capital выступал и премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, обеспечение роста ВВП Украины выше 5% является приоритетом в работе правительства.
По прогнозу Национального банка Украины, рост экономики страны замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020–2021 годах он снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, добавили в регуляторе.
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