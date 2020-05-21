Украинская экономика потеряла из-за карантина более $50 миллиардов — Минфин

Вследствие введения карантина экономика Украины потеряла $53,5 млрд. Но если бы карантин не был введен, убытки были бы еще больше – около $54 млрд. Об этом рассказал бывший министр экономики Тимофей Милованов во время презентации исследования Киевской школы экономики.

«Мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу. Эти потери составляют примерно $53,5 млрд», — сообщил Милованов.

Вместе с тем, если бы Украина не вводила карантин, потери экономики были бы на $500 млн больше, считает Тимофей Милованов. Кроме этого, от пандемии умерло бы до 120 тыс. граждан.

Как считали

Эксперты Киевской школы экономики рассчитывали потери экономики от карантина на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ. Согласно прогнозу Кабмина, падение ВВП в этом году составит 4,2%, а по прогнозу МВФ – 7,7%.

По оценкам КШЕ, если бы карантин не был введен, падение ВВП составило бы примерно в 2 раза меньше, чем в этих прогнозах. Как пояснила вице-президент по политических исследований КШЕ Наталья Шаповал, это связано с тем, что независимо от карантинных ограничений в Украине, упали бы цены на украинскую продукцию на мировых рынках.

Но, по ее словам, в результате пандемии заболели бы около 5 млн украинцев. Они бы не смогли бы работать и это привело бы к существенным экономическим потерям.

На основе международных оценок эксперты определили стоимость жизни одного украинца для экономики. Она составляет около $450 тыс. Для примера: жизнь одного гражданина США оценивается в около $10 млн.

Как следствие, смерть 120 тыс. украинцев нанесла бы экономическим потерям в размере около $54 млрд.

Статистика COVID-19

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 19706 случаев заражения коронавирусом. Умерли вследствие болезни 579 человек.

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Во всем мире количество больных превысило 5,1 млн. людей Из них умерли более 330 тысяч.

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