Украинская делегация в ТКГ «уколола» Захарову — «Своими фантазиями подставляет Путина»

Украинская делегация в ТКГ «уколола» Захарову — «Своими фантазиями подставляет Путина»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе 17 ноября с юмором прокомментировала реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, которую возмутило недавнее

заявление Германии и Франции о Донбассе.

Киев, в частности, выразил обеспокоенность «состоянием российской академической науки». Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на странице в Фейсбук.

Кандидат исторических наук, Захарова, полностью покидает твердую почву фактов, и окончательно смещается в область фантазий, — заявили представители Украины.

Кроме этого, Киев порекомендовал российской стороне подробнее ознакомиться с содержанием международных документов, которые подписывает президент России Владимир Путин.

Официальные комментаторы РФ почему-то на удивление плохо знают содержание документов, на которые ссылаются и которые подписаны представителями высшего политического

руководства — вплоть до того, что помнят лишь одно из пяти соглашений, подписанных в рамках «нормандского формата»… Под пунктами соглашений, которые так возмущают Захарову,

свою подпись, в частности, поставил Путин… Создается впечатление, что в российском руководстве существует некий заговор против собственного президента, — отметили в украинской

делегации в ТКГ.

Там заверили, что «отдельные представители Москвы делают все, чтобы международные партнеры обвинили Путина в срыве договоренностей».

По мнению украинской делегации в ТКГ, необходимо до конца 2020 года провести новую встречу на высшем уровне в «нормандском формате», в рамках которой следует подвести

итоги прошлогоднего Парижского саммита и обсудить планы о дальнейшем выполнении договоренностей.

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