Украинская армия проводит испытания модернизированного танка Т-72АМТ

Украинская модификация боевого танка Т-72АМТ проходит огневые испытания на военных полигонах

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко у себя в Twitter, информирует «ДС».

«Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП» Киевский бронетанковый завод «. Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», — написал Порошенко, добавив видеозапись испытаний.

Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП «Київський бронетанковий завод». Нині він проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська!#НоваАрміяhttps://t.co/ZTYh5BmE74 pic.twitter.com/yPqZvXXZYh

— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 августа 2018 г.

Как известно, в модификации Т-72АМТ на танк установлены «приборы ночного видения с ЭОП третьего поколения», прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, прицел-прибор наведения 1К13-49 «Неман» (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой «Комбат», ночной прибор механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанции турецкой компании Aselsan и «Либидь-К-2РБ», комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 «Базальт», двигатель В-84-1 вместо В-46, вспомогательный генератор, комплекс динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса «Нож»), защитные решётки в задней части корпуса и башни, ведущие колеса с гусеницами по типу Т-80, неоновые фары, 12,7-мм зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркала заднего вида.

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