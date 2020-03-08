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Украинец на авто пытался вывезти из ЕС более полумиллиона евро. Новости политики

Политика 08 Мар 2020
Украинец на авто пытался вывезти из ЕС более полумиллиона евро. Новости политики
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В ночь на воскресенье 37-летний гражданин Украины через автомобильный пункт пропуска «Угринов» осуществил попытку незаконно провезти из Польши в Украину 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США

Об этом сообщают в западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает «ДС».

«При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус «Мерседес», которым ехал наш соотечественник.

По результатам проведенного осмотра, в салоне автомобиля и личных вещах мужчины было обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тысяч евро и около 240 тысяч долларов США», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали 27-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию Европейского Союза тысячу таблеток для потенции под названием «Золотой конек».

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