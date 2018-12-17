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Украине упростили регистрацию автомобилей. Новости политики | Dsnews — Деловая столица

Политика 17 Дек 2018
Украине упростили регистрацию автомобилей. Новости политики | Dsnews — Деловая столица
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В Украине изменились правила государственной регистрации транспортных средств

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует «ДС».

Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора.

Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

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