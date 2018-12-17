Украине пророчили развал и дефолт, а мы получили безвиз и собственную церковь — Fakty.ua

После Майдана прошло почти пять лет, экономика Украины оправляется от потрясений. Проблем еще много — война, «зрада» в головах, отсутствие веры в себя… Но если такими темпами еще хотя бы лет пять, украинское общество обеспечит себе совсем иное будущее. Об этом пишет журналист и блогер Екатерина Рошук.

«После событий Майдана, аннексии и войны — Украине пророчили развал и руины.

Сколько было прогнозов о захвате власти батальонами, Майдане — 3,4…24. Что не дадут безвиз, а когда дали, что через 3 месяца заберут (когда «все массово побегут из страны»). Дефолт обещали после национализации Приватбанка. Досрочные парламентские и президентские выборы вообще ждали каждые 3 месяца. Захват Мариуполя раз 20 и Киева раз 5.

Прошло почти 5 лет. Экономика Украины оправляется после потрясений. Доллар не по 50. У нас есть безвиз, который не то, что не забирают, а наоборот хвалят его результаты те, кто Украине безвиз дал. К нам пришли лоукостеры и авиаперезчики, которых 5 лет назад даже никто не знал в количестве, которое никто не мог представить. Евробляхи случились тоже не за последние деньги и не потому что людям не за что купить еду. Я искренне была уверена, что после первой зимы их не станет, но евроавто становилось все больше, а теперь ещё и нашлись средства на растаможку.

У нас появилась своя церковь. Ещё полгода назад это казалось невозможным.

Да проблем ещё очень много. Самые главные — это война, зрада в головах, отсутствие веры в себя и заниженная самооценка. Но, если такими темпами ещё хотя бы лет 5, то мы обеспечим себе и поколениям после совсем иное будущее. Иное в качественном смысле», — пишет в Facebook Екатерина Рошук.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter





Источник