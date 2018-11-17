Украине прогнозируют длительный экономический рост: Порошенко назвал главное условие

В течение ближайших лет в Украине прогнозируют продолжение укрепления и роста экономики.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Соответствующий пост, в котором президент назвал основное условие для подъема показателей, опубликован на его странице в Twitter.

«По всем прогнозам, в течение ближайших лет в Украине будет продолжаться экономический рост, — если на выборах дадим отпор демагогам-популистам, если не позволим им свести на нет выстраданную обществом макроэкономическую стабилизацию», — заявил Порошенко.

«Тогда децентрализация приведет к появлению у общин еще большего количества дополнительных средств», — добавил он, подчеркнув, что при этом важно устранить «спорадичность и некоторый хаос» в реализации политики развития регионов.

За всіма прогнозами, протягом найближчих років в Україні триватиме економічне зростання, — якщо на виборах дамо відсіч демагогам-популістам, якщо не дозволимо їм звести нанівець вистраждану суспільством макроекономічну стабілізацію. pic.twitter.com/3lX2S8RIwe

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 листопада 2018 р.

Напомним, валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2018 года показал один из крупнейших приростов среди всех стран Европы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Порошенко рассказал о встрече с представителями США и ЕС, которая состоялась 16 ноября. На переговорах поднимался вопрос прогресса на пути реформ, предвыборная ситуация и последнее развитие событий на оккупированных Россией территориях Украины.





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