Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство, проект бюджета на 2021 год, поданный действующим правительством, подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«В правительстве сегодня на 90% люди непрофессиональные. Поэтому президенту нужно немедленно создать сильное, профессиональное, организационно-способное правительство национального единства и национального спасения. Ему нужно туда пригласить тех людей, которые знают, как работать и умеют это делать», — заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112.Украина».

Тимошенко подчеркнула, что люди ждут от главы государства не слов, а действий.

«Кризис настолько глубокий, все падает прямо на глазах: и ВВП, и экономика, и финансы, и жизни людей. Без нового сильного правительства президенту будет невозможно с этим кризисом справиться. Мы не претендуем на участие в этом правительстве. Но президент сейчас точно должен сделать так, чтобы хотя бы правительство было компетентным и эффективным. Тогда в стране многое можно будет сделать», — подчеркнула Тимошенко.





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