«Украине нужна не шоковая терапия, а реформы». Интервью с Джеффри Саксом, автором польского экономического чуда

Фото: Александр Индичий, YES

Джеффри Сакса считают самым известным экономистом в мире: журнал Time включал его в сотню наиболее влиятельных мировых лидеров, The Economist – в тройку лучших экономистов десятилетия. Автор экономической политики шоковой терапии приехал в Киев в рамках форума Yalta European Strategy, где прочитал лекцию о коррупции, встретился с новым президентом и правительством, а также с региональными государственными служащими. В эксклюзивном интервью Джеффри Сакс рассказал, что нужно Украине для того, чтобы стать успешной, богатой и процветающей страной; посоветовал, в какие области украинской экономики стоит вкладывать деньги; поделился прогнозами в отношении мирового кризиса, а также способами его преодоления.

– Наше новое правительство настроено оптимистически, но не берет во внимание возможность мирового экономического кризиса. Насколько реальна эта угроза?

– Я думаю, в Украине ситуация будет вполне контролируемой. По отношению к новому правительству я настроен довольно оптимистично. Я встречался с президентом и несколькими министрами. В правительстве молодые люди, и ваша страна тоже молодая. Пока что все новые лица вовлечены в работу. Этот период может стать очень позитивным и важным в истории Украины.

Что касается кризиса. В данный момент ситуация на мировой арене нестабильна. Частично из-за непредсказуемого поведения США: Трамп довольно непредсказуемый президент, он ломает правила, нарушает международные договоренности. Меня пугает то, как он создает эту нестабильность.

«Несмотря на действия Трампа, в Европе будут здравомыслящие люди. Именно это важно для Украины».

Но в то же время меня радует, что в Европе будет новая Еврокомиссия и новый президент Урсула фон дер Ляйен. Они привнесут стабильность. Так же как и новый президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Это вселяет надежду: несмотря на действия Трампа, в Европе будут здравомыслящие люди. Именно это важно для Украины.

– А что вы думаете о ситуации в ЕС? Есть традиционная успешная старая Европа (Франция, Германия), но при этом активно развиваются страны Восточной Европы, которые теоретически могут стать новым центром.

– Европа может быть сильной в своем единстве, при этом в рамках политики устойчивого развития. Тут важно привлекать новые инвестиции, использовать чистую энергию, прекратить загрязнять окружающую среду. Думаю, что новая политика устойчивого развития сможет объединить европейские страны в рамках одного движения, что, в свою очередь, будет полезным и для Украины. Потому что вашей стране невыгодна слабая позиция Европы. Сильная объединенная Европа – отличный партнер для Украины.

– Раньше считалось, что главный партнер Украины – США.

– К сожалению, в данный момент Соединенные Штаты довольно разделены в политическом плане. Трамп – нехороший президент, у него отсутствует понимание. Поэтому сегодня Америка – не лучший помощник для мира. Надеюсь, после выборов в следующем году у нас будет новый президент с четким пониманием того, как быть надежным партнером. А пока нам остается только надеяться, что отсутствие стабильности во время правления Трампа не станет чем-то необратимым.

– Вас называют человеком, который сделал Польшу снова великой. Может ли Украина перенять какие-то из реформ, проведенных вами в Польше?

«Польше повезло в том, что ей удалось стать частью европейской экономики и заполучить крупные инвестиционные потоки. Они создавали рабочие места, поднимали уровень дохода населения».

– Польше повезло в том, что ей удалось стать частью европейской экономики и заполучить крупные инвестиционные потоки, например, от Volswagen, Mercedes-Benz и других немецких компаний, которые стали развивать промышленность в этой стране. Они создавали рабочие места, поднимали уровень дохода населения. Я бы хотел увидеть такие изменения в Украине. Больше инвестиций, но не в теории, а на практике – инвестиций от реальных компаний, которые нанимают людей на хорошие должности. Это поможет построить крепкие отношения между Украиной и ЕС.

У вас тяжелые времена из-за нестабильности и конфликта с Россией, но я надеюсь, что кризисная ситуация разрешится в ближайшее время. Для всех это будет сигналом: Украина динамично развивается, это отличная страна для инвестиций и создания рабочих мест. Еще на мировой арене доверие к стране вселяет то, что в новом правительстве – молодые и при этом подготовленные люди, яркие личности.

– Какая, по вашему мнению, самая большая проблема Украины? Война с Россией? Коррупция?

«Украине сейчас нужно решить несколько масштабных проблем. Первая – внутренняя коррупция. Вторая – военный кризис с Россией. Третья – членство в Европейском Союзе».

– Вам сейчас нужно решить несколько масштабных проблем. Первая – внутренняя коррупция, которая тянется издавна. Это не идет на пользу, и вообще – довольно опасно. Уровень коррупции необходимо снижать, и значительно. Это задача номер один.

Вторая – военный кризис с Россией. К восстановлению мирных отношений должны привести трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Военные действия и насилие на востоке страны должны прекратиться. Когда погибают люди – это всегда плохо и грустно. Также это барьер для экономики и в целом для страны на мировой арене.

Третья задача – членство в Европейском Союзе. Решение основных задач поможет мне аргументировать в Европе то, что Украина действительно готова стать членом ЕС, и отстаивать эту точку зрения. Но надо объяснить и России, что и для них это не угроза, а наоборот – им это будет выгодно, так как станет позитивной возможностью для российской экономики. Здесь нужно проделать много сложной работы.

– Более, чем сложной.

– Но, на мой взгляд, выполнить ее вполне реально.

– Это очень тяжелая тема. Давайте поговорим о шоковой терапии, которая в свое время помогла Польше. Нужна ли она Украине?

– Украине не требуется шоковая терапия, как в Польше в 1989 году. Тогда был кризис, высокая инфляция, крупные задолженности, хаос. Реальный хаос. Но, слава Богу, сегодняшняя Украина не в такой ситуации. Вам необходима не шоковая терапия, а реформы. Нужна прозрачность, конкурентная экономическая среда, снижение уровня коррупции. Нужны инвестиции, особенно из Европы. Это создаст новые рабочие места и модернизирует промышленность. Все это реальные экономические задачи. И они вовсе не входят в шоковую терапию. Тогда были другие времена – самый настоящий экономический коллапс.

– Вас также считают лучшим экономистом по вопросам бедности. Украинцы – небогатые люди. Как нам преодолеть бедность?

«Борьба с бедностью идет в двух направлениях. По-настоящему бедные люди должны получать помощь – им нужно дать возможность закрывать базовые потребности. Другой способ борьбы с бедностью – это, конечно же, создание рабочих мест».

– Борьба с бедностью идет в двух направлениях. По-настоящему бедные люди должны получать помощь – им нужно дать возможность закрывать базовые потребности. Здесь основной задачей является получение бюджета от налоговых поступлений, откуда можно выплачивать денежную помощь нуждающимся. Для этого нужна отличная политика социальной защиты в сочетании с адекватными налоговыми ставками. А это означает, что очень богатые люди должны платить налоги. Коррупция в сфере налоговых сборов должна быть снижена. Так вырастут доходы, и правительство сможет обеспечить нормальный уровень социальной защиты.

Другой способ борьбы с бедностью – это, конечно же, создание рабочих мест. Тут нужно отметить такой момент: чтобы получить работу, соискателю необходимы соответствующие навыки. На рынок должны зайти хорошие компании, которые принесут значительные инвестиции. Для таких компаний важна уверенность в стабильности экономики и в том, что в стране мир. Тогда будут инвестиции, а экономика начнет расти.

– Что бы вы посоветовали новому премьер-министру? Как ему привлечь инвестиции?

– Я думаю, что инвесторы всегда смотрят на ситуацию в перспективе. Основной задачей правительства является создание всех условий для того, чтобы будущее было ясным и предсказуемым. Через 10 лет Украина будет успешной, мирной страной. Вложив деньги в страну, инвесторы получат доступ к 40-миллионному рынку, но и у Украины появится возможность экспорта как в европейские страны, так и в Россию. Это два очень крупных рынка, в добавок к вашему внутреннему рынку.

Задача правительства – сделать так, чтобы Украина стала хорошей страной для инвестиций. Здесь должно быть стабильное правительство, прозрачные условия, низкий уровень коррупции, доверительная обстановка. Ваша страна находится на пересечении рынков. Важны доброжелательные отношения с соседями, но для этого надо решить текущий кризис с Россией.

– В кулуарах форума Yalta European Strategy бизнесмены обсуждают возможный кризис: его вроде бы все ожидают, но никто не знает, в какой сфере он может произойти. Называют даже IT. Каково ваше мнение?

– Благодаря новым технологиям, геополитике, экономической войне между США и Китаем в мире сегодня происходит множество изменений. Очень много нестабильности, поэтому риск кризиса высок. Но в то же время глобально нужны новые инвестиции, которые помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды и остановить изменения климата человеком. А это значит, что мы должны перейти на возобновляемые источники энергии, например, пересесть на электромобили и т.д.

Тут нам потребуются значительные инвестиции как со стороны бизнеса, так и со стороны правительств. Думаю, правительства должны составить план инвестиций, который поможет экономике двигаться вперед. И даже если вдруг в каких-то сферах будут наступать кризисы, мировая экономика все равно продолжит свое развитие.

– Все вышеперечисленное перспективно для инвестиций?

«Мировые договоренности призывают правительства больше инвестировать в уровень жизни населения, инфраструктуру, энергетический сектор, строительство».

– Если говорить про данный регион, то сегодня тут много нестабильности. Именно поэтому уровень инвестиций низкий. Но правительство может решить каждую из проблем, что, в свою очередь, снизит уровень нестабильности и повысит приток инвестиций. Если посмотреть на мировые договоренности, например, Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата или Цели устойчивого развития, то они являются призывом для правительств больше инвестировать в уровень жизни населения, инфраструктуру, энергетический сектор, строительство. Это создаст новые рабочие места.

Я считаю, что существует путь экономического развития, по которому мы должны идти, а не просто сидеть и размышлять: «О нет, неужели будет кризис». Мы должны сказать «нет» кризису и двигаться в выбранном направлении. Для этого необходима стратегия на уровне всего ЕС, но совместно с Украиной и другими странами данного региона.

– Это очень мудро. Но, предположим, у вас есть финансы, которые вы хотите инвестировать в Украину. Какую сферу вы выберете?

– В Украине много секторов, которые могут быть прибыльными для инвесторов. Конечно же, это сельское хозяйство. Также производственные секторы, экономика сферы услуг с IT и цифровыми технологиями. Украина – большая страна, здесь свыше 40 миллионов жителей, соответственно, тут широкий выбор сфер для инвестиций. Но не забывайте про условия прозрачности, низкий уровень коррупции и хорошие отношения с соседями.



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