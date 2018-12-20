Украине не страшен дефолт, ее экономика уже дефолтная — Главред

Во-первых, когда происходит дефолт, то, прежде всего, из страны выводится весь иностранный капитал.

Из Украины он не будет выводиться, ведь его здесь уже нет – деньги вывели в 2008-2009 годах, когда был мировой кризис, а остальные довыводили в 2014-2015 годах.

Во-вторых, когда происходит дефолт, в страну перестают поступать иностранные инвестиции.

Но прямые иностранные инвестиции, которые поступают в Украину, находятся на уровне конца 90-х годов и по информации Нацбанка в этом году инвестиции в Украину сократились почти в полтора раза. То есть фактически инвестиций уже нет и сокращаться нечему.Читайте такжеСуслов: Надежды Украины – на «дядю с Запада», которому придется отдать всю страну

Следовательно, дефолтные последствия в Украине уже состоялись, поэтому сам по себе дефолт не повлияет на курс валют.

А вот что существенно может повлиять на обменный курс, так на металл, руду и зерно, как это было и в 2008-м, и в 2014-2015 годах.

Ведь украинская экономика является аграрной, сырьевой, монополизированной экономикой колониального типа, которая полностью зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, то есть от мировых цен на металл, руду и зерно.

Следовательно, украинская власть не имеет никакого отношения к макростабилизации экономики, что происходит в течение последних трех лет.

Поскольку в этот период (2016-2018) внешнеэкономическая конъюнктура была очень выгодной для Украины, то есть были высокие цены на сырье.

Однако уже с осени цены начали постепенно снижаться и украинская экономика начала замедляться.

По прогнозам международных организаций, в том числе и МВФ, в 2019 году цены на сырьевые товары продолжат падать и снизятся минимум на 10%.

И если произойдет мировой кризис, о приближении которого не предупреждает только ленивый, то мировые цены на сырьевые товары резко снизятся и в Украине автоматически усилятся девальвационные процессы, ускорится инфляция и об экономическом росте можно будет забыть.

Такова судьба аграрных сырьевых стран с экономикой колониального типа.





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