Украине грозит курс 60 гривен за доллар: «нет резервов, чтобы спастись» — politeka.net

Новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к критическому падению курса украинской национальной валюты

Об этом рассказал партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Он озвучил сценария падения гривны до 60 грн/$, а также уточнил, что такой обменный курс возможен «в случае мирового кризиса».

При этом он предупредил, что такое развитие событий сильно ударит по экономике страны, поскольку на сегодня у Украины нет резервов для сглаживания негативных факторов.

«Когда там (в мире – ред.) начнется кризис, у Украины нет никаких резервов, никакого зонтика, чтобы спастись от того кризиса. К сожалению, выгребем по полной в ходе следующего мирового кризиса», — сказал Найман.

Он также отметил, что Украина имеет возможность снизить негативные последствия кризиса в случае проведения структурных реформ. Однако для этого необходимо завершить их проведение в кратчайшие сроки.

«Не бывает поздно. Начнем раньше – раньше закончим все эти структурные реформы. Просто чем позднее мы это будем делать, тем глубже будет кризис в Украине», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, украинцам меняют правила обмена валют. В НБУ решили полностью переписать правила валютного контроля якобы в соответствии с новым законом «О валюте».

Но, по сути, чиновники самоустранились от проведения базовых проверок сделок купли-продажи валюты и переложили всю ответственность в этом вопросе на банки.

Уже банки должны самостоятельно разработать критерии и правила анализа клиентских заявок и следить за потенциальными нарушениями требований Нацбанка.

Напомним, про новый закон о валюте: в каких случаях украинцам можно будет ее использовать.

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